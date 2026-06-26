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美國真人秀天后金·卡戴珊（Kim Kardashian）在最新節目中自爆與前夫肯爺（Kanye West）共同生活的荒誕往事，讓全球網友看得目瞪口呆——肯爺竟因躁鬱症發作，多次在未徵求金卡同意的情況下，將她價值不菲的藍寶堅尼（Lamborghini）豪車說送就送，讓她一覺醒來發現車庫空空如也。更戲劇性的是，重新買回後，歷史竟又再度重演。據金卡自述，某天早上醒來，發現院子裡停放的5輛藍寶堅尼全數消失，事後才得知是肯爺在躁鬱症發病期間，心血來潮直接送給了朋友，事前完全未知會她。讓人哭笑不得的是，金卡事後重新購置了5輛藍寶堅尼，沒想到歷史竟然重演，這批新車在某天又再度神秘失蹤，同樣是肯爺送人之作。金卡在節目中坦言，這種毫無預警的財產流失讓她長期處於極度不安中：「我從來無法預知自己醒來後會面對什麼，那種感覺真的非常不安。」金卡將這一系列行為歸因於肯爺的躁鬱症。她表示，肯爺在發病期間精神狀態極不穩定、行為難以預測，不只是藍寶堅尼事件，類似無預警的衝動行為在婚姻期間屢見不鮮。這種反覆擅自處置家庭財產的狀況，不僅大量消耗了家庭財富，也成為兩人婚姻最終走向破裂的導火線之一。金卡與肯爺的這段婚姻，曾是好萊塢最受矚目的明星情侶之一。兩人早在2012年便已交往，2014年在義大利佛羅倫斯舉辦盛大婚禮，在婚姻期間共育有4名子女——長女北北（North，2013年生）、長子聖特（Saint，2015年生）、次女芝加哥（Chicago，2018年生）、次子沙耶姆（Psalm，2019年生），孩子的名字同樣充滿肯爺風格、話題十足。然而隨著肯爺躁鬱症病情反覆、公開言行愈發爭議不斷，金卡在2021年2月正式提出離婚申請，兩人於2022年正式宣告離婚，結束長達7年的婚姻。離婚後，兩人關係急速惡化，從娛樂版頭條變成爭議新聞的固定常客。肯爺在社群媒體上多次公開批評金卡的教養方式、指責她讓孩子接觸不當內容，甚至公開抨擊金卡的新男友等，多次引爆網路輿論。金卡則在多個訪談與真人秀節目中，逐步公開婚姻期間所受到的心理壓力與痛苦，這次藍寶堅尼失竊事件只是其中之一。兩人的恩恩怨怨，已成為全球媒體與網友茶餘飯後最熱門的話題之一。這則話題在中國微博與各大社群平台迅速登上熱搜，不少網友直呼「好陌生的一句話」，感嘆豪門生活實在超乎一般人想像。有人戲謔：「我的前任只是把我的外套穿走了，肯爺是把法拉利送走了。」更多人表示，光是「買回來又再度失蹤」這個情節，就已經足夠拍成一部荒誕喜劇電影。