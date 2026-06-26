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▲曾舜晞（左）在《雲秀行》無預警送上離別吻給李一桐（右），兩人先婚後愛，CP感爆表。（圖／愛奇藝國際版提供)

中國古裝劇《雲秀行》距離殺青已經過了3年，近日終於與觀眾見面。憑藉先婚後愛、權謀鬥爭跟糾葛三角戀情掀起討論。李一桐、曾舜晞從政治聯姻發展成雙向奔赴，不僅接連上演餵藥吻、離別吻等高甜場面，鄧為也以瘋批人設掀起修羅場，讓曾舜晞花式吃醋護愛；主角們戲外受訪時同樣笑料不斷。《雲秀行》描述出身名門卻家道中落的「范雲」（李一桐 飾）為完成託付，嫁給外界眼中的草包城主「齊崢」（曾舜晞 飾），但她卻意外發現對方其實胸懷抱負、深藏不露，兩人從互相試探、防備，到攜手對抗貴族勢力，在推動改革、整頓九城的過程中逐漸產生感情，而神秘商人「樓啟炎」（鄧為 飾）的出現，也讓這段感情增添更多變數。劇中范雲和齊崢先婚後愛，齊崢一開始刻意偽裝成昏庸城主試探她，後來轉而默默守護范雲，不僅在她重傷昏迷時深情嘴對嘴餵藥，更為了成全她的理想，忍痛答應和離並獻上離別一吻，一路寵妻到底，也讓兩場吻戲成為《雲秀行》的高光名場面。另外以《長相思》爆紅的鄧為，這次在《雲秀行》中一人分飾溫潤儒雅的公子「鄭適」及心狠手辣的神秘人物「樓啟炎」，他對范雲展開近乎執念般的追求，先是試圖以割舌、吞針等驚悚手段教訓傷害她的人，轉頭又對她說出「留在我身邊吧！讓妳的底線成為我的底線」等告白話語，在陰狠跟溫柔之間來回切換，他也憑藉亦正亦邪的瘋批人設迅速出圈。情敵的出現讓曾舜晞扮演的「齊崢」醋勁大發，為了宣示主權，他還故意在鄭適面前親范雲臉頰放閃。李一桐表示，齊崢只要看到范雲和其他人有一點肢體接觸，像是碰到手或手臂，就會立刻吃醋，角色有點精神潔癖。《雲秀行》正在愛奇藝國際版熱播中。