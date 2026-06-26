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體味管理真的很重要！中國浙江一名施姓男子在健身房積極訓練，一週五練，成功維持體態並減重50公斤。然而，近期健身房卻主動通知他，並要退費給他，甚至送他一張其他健身房的會員月卡，理由竟然是施姓流汗後的體味實在太臭，讓健身房所有人都受不了，這起消費爭議也引發討論。根據中媒紅星新聞與浙江電視台報導，浙江杭州的施男曾經體重達到150公斤以上，透過運動減重來到100公斤左右，為了維持身材，他一周要去五次健身房。但這一段勵志故事卻發生的插曲，施男去年5月在杭州一間健身房辦會員卡成為會員，原本有效期限至2028年4月；未料，近期卻接到店方通知主動退卡，還表示願意退還剩餘費用且送其他健身房的會員月卡。施男有些不滿，健身房堅持要退他錢，不讓他練。健身房如此積極撤銷他的會員資格，竟是因他的體味實在太臭，工作人員表示，施先生經常大量出汗，只要經過的地方都會有很重的味道，其他顧客反映很多次了，只要是他訓練完之後經過的地方，都會有很重的味道，且是很濃很濃的味道；工作人員進一步解釋，施先生已經影響到其他會員正常訓練，「現在夏天到了，因為他在做有氧，旁邊跑步機根本不能有其他人。」對於健身房的決定，施男感到有些屈辱，他承認自己出汗多，但是會做清理，盡量不影響別人，強調自己會帶兩三條毛巾清理。但店方強調，已嘗試過讓施男在健身房內最裡面的位置健身，效果不明顯，因此採取強硬態度，選擇以退費及送卡方式處理。雖然施男表示仍希望與店方繼續溝通協調，健身房態度仍堅決。這起事件引發中國網友在微博上議論，部分民眾認為健身房的做法令人心寒，但有更多民眾認為，「別人也花錢憑啥要受罪聞你味道」、「影響別人還沒有自知之明」、「快去動手術吧」；但這起事件涉及消費者權益，目前施男已索求違約賠償。