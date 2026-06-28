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「超值玩」

「刺激玩」

「放鬆玩」

根據全球旅遊趨勢觀察，2026年下半年將迎來新一波出國熱潮，旅遊平台「AsiaYo」根據上半年銷售數據，分析遊客在旅遊中最在意的前三點，分別為超值玩、放鬆玩、刺激玩，並且根據不同需求旅人，提供三種不同方向的旅遊建議。同時推出年中優惠，供旅客下半年旅遊選擇。如果目標是想把旅費花在刀口上的聰明小資族，下半年推薦鎖定日本東北、韓國釜山、泰國清邁。避開熱門連假與旺季，不但住宿價格更親民，景點人潮也相對舒服。不少旅客甚至會選擇平日出發，把省下來的預算升級住宿或安排更多體驗行程。如果你屬於「旅行就是要留下故事」的類型，下半年絕對不能錯過各種深度體驗，AsiaYo規劃了多款國際慶典與海外運動旅遊等套裝行程。從沖繩潛水、菲律賓跳島、清邁天燈節，到北海道雪地活動，都是近年討論度超高的熱門玩法，皆能透過AsiaYo平台進行自由靈活的組合搭配。跟工作不同，每天睡到自然醒、泡湯、看海、放空，反而成為不少旅客最嚮往的旅行方式。而郵輪旅遊是有別於搭機出國，最輕鬆最無腦的旅行方式，只要訂好行程上了船，三餐、宵夜、娛樂、住宿等都在同一條船上，等到隔天睡醒，郵輪已經抵達到下一個景點了，完全不浪費交通時間。