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名偵探柯南30週年，七月將迎來《名偵探柯南》在台灣與手搖品牌 CoCo都可的首度聯名啟動「偵茶事務所」七月活動。從限量角色周邊、限定主題佈置店、限時促銷優惠，一系列活動在暑假熱烈登場。這次聯名活動從7/1聯名杯在全台門市陸續揭幕、7/3-7/4飆涼真相就在CoCo消暑活動強力開喝，限時3款人氣飲品包含紅柚雙響炮特價49元、芒果冰沙特價49元，以及西西里手搗檸檬美式特價39元，不論是熱銷飲品或消暑冰沙，都能一次滿足。緊接著7/6，限量《名偵探柯南》聯名周邊將正式公開，柯南與其他人氣角色驚喜現身 CoCo 主題門市，陪伴粉絲一起享受盛夏偵茶時光。三款優惠7/3-7/4暢快開喝。「紅柚雙響炮」酸甜紅葡萄柚果肉搭配輕快烏龍茶底，入口清爽解膩，再加入Q彈珍珠與爽脆椰果，酸甜果香與豐富口感一次滿足；夏日消暑當然少不了冰沙系飲品，夏季持續熱銷的「芒果冰沙」，喝得到濃郁香甜的芒果風味和沁涼綿密的冰沙口感，是芒果控絕不能錯過的夏季續命飲品；想來點提神又消暑的選擇，「西西里手搗檸檬美式」絕對必喝，現磨美式咖啡融合手搗檸檬與新鮮檸檬片，風味清新爽口，帶來耳目一新的夏季咖啡體驗，為炎熱午後注入滿滿精神力。限定5種聯名周邊7/6起開跑。一句「真相只有一個！」瞬間喚醒無數粉絲回憶，CoCo都可攜手《名偵探柯南》推出五款限定聯名周邊，從收藏小物到實用配件一次網羅。包含柯南、怪盜基德、毛利蘭、灰原哀等四位超人氣角色的厚壓聯名鑰匙圈，購買任一飲品即可加價79元購入一盲包，以及收錄黑暗組織、警校五人組、角色大集合與本次聯名限定「偵茶事務所」共四款設計的名場面資料夾，消費任一飲品即可加價29元購入乙個。還有集結柯南、怪盜基德、安室透與赤井秀一的主題角色壓克力立牌，消費任一飲品即可加價119元購入乙個。此外，更推出主題聯名保溫（冷）袋，包含兩杯袋與四杯袋款式，售價皆為19元。另自7月1日起，凡購買大杯飲品即可隨機獲得聯名限定角色紙杯（共五款）。除了聯名周邊外，本次聯名更於全台打造六間主題佈置店，自6月23日起陸續於西門町店、南港 LaLaport店、桃園大同店、新竹城隍廟店、台中火車站店以及台南南紡店盛大亮相。店內除了能看到柯南與人氣角色現身櫃台設計外，桃園大同店更有打卡牆、名場面回憶牆，超完整的佈置讓粉絲能邊喝飲料邊沉浸在柯南世界之中。