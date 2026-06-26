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當終場哨聲響起，挪威國家隊確定在2026世界盃分組賽晉級，全隊在綠茵場上忘情地跳起傳統「划船舞」慶祝晉級時，挪威主帥索爾巴肯（Ståle Solbakken）並沒有衝進場內與球員狂歡。相反地，他轉身徑直奔向看台，在一片喧囂中，與等待著他的妻子緊緊擁吻。隨後，他才轉過身，紅著眼眶向遠道而來的挪威球迷揮拳慶祝。對這位曾兩度瀕臨死亡、甚至一度讓妻子準備改嫁的男人來說，這場勝利遠不止「時隔28年重返世界盃淘汰賽」那麼簡單。在與塞內加爾的比賽終場前10分鐘，挪威多名球員因體力耗盡頻頻抽筋，塞內加爾則不斷發動猛攻，讓領先優勢岌岌可危。賽後索爾巴肯坦言：「最後10分鐘，大概是我人生最漫長的10分鐘，尤其最後幾分鐘，簡直像一場惡夢。」然而，真正漫長的10分鐘，其實早在25年前就曾降臨在他的人生。2001年3月，年僅28歲的索爾巴肯正值球員生涯巔峰，剛加盟丹麥豪門哥本哈根。那天早晨，他像往常一樣送兒子去幼兒園，再前往訓練場，誰也沒想到，訓練開始不到40分鐘，他竟突然心臟停止跳動。索爾巴肯因突發性心臟驟停倒地，心跳停止長達12分鐘，臨床死亡更長達7分鐘。當時隊醫恰巧就在場邊，立即展開急救，才奇蹟般將他從鬼門關救回。當有人敲門通知他的妻子安妮肯「斯塔勒被球打到頭」時，她原以為只是一般運動傷害，直到抵達醫院，看見車子停在創傷中心門口，她才驚覺事情遠比想像嚴重。醫師開始告訴她：「希望他能醒過來，希望他能恢復記憶……」索爾巴肯的父母甚至已經飛往丹麥，母親在飛機上開始準備兒子的後事。幸運的是，三天後，他醒了。昏迷了三天三夜，索爾巴肯睜開眼看到病榻前的妻子。那時的他，記憶尚未恢復，只記得自己沉浸在無邊的黑暗中，隨後看見一條引導他返回人間的淡藍色隧道。醒來後的索爾巴肯，虛弱地對安妮肯留下一段至今仍讓人動容的遺言：「安妮肯，這一關我可能過不去了。妳還年輕，還可以再找一個男人改嫁，但孩子要隨我的姓，等他們長大，妳要把我的故事告訴他們。」為了對抗先天性心臟病，出院後的索爾巴肯被迫掛靴，並在體內植入了心臟除顫器。這具機器在9年後再次發揮作用，當時正在跑步的索爾巴肯突然失去身體控制，除顫器瞬間發力，再度將他從生死線上拖了回來。大難不死，必有後福。索爾巴肯執起教鞭，展現出驚人的執教天賦，不僅帶領破產邊緣的漢坎俱樂部起死回生，更率領哥本哈根隊在六年內五奪丹麥超級聯賽冠軍，成為北歐足球的救世主。但這條教練之路還是充滿荊棘。在德甲科隆執教失利時，主場球迷高喊「索爾巴肯滾回家」，面對漫天的質疑與混亂，是他的妻子安妮肯堅定地站在他身後，承受著職業球壇的動盪。在今年6月初Netflix上線的紀錄片《挪威：黑馬》中，這對相戀超過30年的夫妻罕見在鏡頭前露面，索爾巴肯深情地說：「沒有她幾十年的一路相隨，我根本走不到今天。她是這個家的主心骨。」索爾巴肯在2020年接掌挪威國家隊，歷經錯失2022世界盃與2024歐洲杯的信任危機，終於在2026世預賽率領挪威打出8戰全勝的翻身仗。就在世界盃開踢前，命運再次出手。他的二兒子馬庫斯（Markus Solbakken）被診斷罹患多發性硬化症，一度出現單眼失明症狀，幸好經過治療後病情逐漸穩定，目前仍持續在丹麥超級聯賽效力。如今，大兒子桑德雷已讓索爾巴肯夫婦當起祖父母，小女兒艾達也在護理專業中展現陽光活力。每一次的變故，都讓索爾巴肯更加珍視日常的可貴。「平凡的日常，正是連續不斷的奇蹟。」比任何人都懂這句話內涵的索爾巴肯，在世界盃晉級的這一刻，跨越了25年前那條瀕死的淡藍色隧道，狂奔向看台。與妻子擁吻的那一瞬間，正是這連續不斷的命運奇蹟中，最璀璨耀眼、也最深情的一幕。