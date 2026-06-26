28歲啦啦隊尤物、「小龍女」林襄和小4歲樂天桃猿球星馬傑森戀情明朗化，球迷都期待能盡快聽到小倆口的好消息，林襄昨（25）日晚間在粉專分享一段影片，她在韓國大馬路上扭屁股、搔首弄姿，搭配魅惑的眼色，短短16秒不到1天吸引近5萬人按讚，粉絲大呼：「羨慕馬傑森！」
林襄大街上扭臀撩髮 粉絲狂Cue馬傑森
曝光的短片，背景音樂為性感女神凱莉米洛的〈Can't Get You out of My Head〉，只見林襄以一頭齊眉瀏海和波浪過肩長髮亮相，穿細肩帶小可愛搭配貼腿牛仔褲，在韓國街道、馬路上用翹臀對鏡頭寫空氣S字母，過程中不時撩撥髮絲或甩髮，配上小嘴微張、回眸放電的眼神，極盡挑逗。
林襄在配文寫下：「韓國街上的spotlight！」貼文發布後，大批粉絲留言：「我願意被妳的秀髮甩臉」、「哇塞！這眼神這表情好強」、「這個屁股搖得太犯規了」、「哪裡都是伸展台！」其中不少人點名馬傑森，「難怪馬傑森那麼愛妳」、「我們只能羨慕臭馬傑森」、「攝影師是不是傑森馬」、「馬傑森知道嗎」、「傑森是幸福的！」
沈玉琳放話結婚包20萬 林襄：我會加油
馬傑森和林襄月初被狗仔目擊十指交扣外出約會，經紀公司以「希望外界能給予當事人一些空間」回應，被外界解讀默認戀情，而認愛後的林襄對這段姐弟戀也越來越大方，日前她出席新節目記者會，媒體提及沈玉琳曾經豪氣放話「若林襄結婚就包20萬紅包」，林襄聽聞後忍不住甜笑、嬌羞回應：「我有看到這個新聞，我很開心，我會加油！」
林襄IG
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曝光的短片，背景音樂為性感女神凱莉米洛的〈Can't Get You out of My Head〉，只見林襄以一頭齊眉瀏海和波浪過肩長髮亮相，穿細肩帶小可愛搭配貼腿牛仔褲，在韓國街道、馬路上用翹臀對鏡頭寫空氣S字母，過程中不時撩撥髮絲或甩髮，配上小嘴微張、回眸放電的眼神，極盡挑逗。
林襄在配文寫下：「韓國街上的spotlight！」貼文發布後，大批粉絲留言：「我願意被妳的秀髮甩臉」、「哇塞！這眼神這表情好強」、「這個屁股搖得太犯規了」、「哪裡都是伸展台！」其中不少人點名馬傑森，「難怪馬傑森那麼愛妳」、「我們只能羨慕臭馬傑森」、「攝影師是不是傑森馬」、「馬傑森知道嗎」、「傑森是幸福的！」
馬傑森和林襄月初被狗仔目擊十指交扣外出約會，經紀公司以「希望外界能給予當事人一些空間」回應，被外界解讀默認戀情，而認愛後的林襄對這段姐弟戀也越來越大方，日前她出席新節目記者會，媒體提及沈玉琳曾經豪氣放話「若林襄結婚就包20萬紅包」，林襄聽聞後忍不住甜笑、嬌羞回應：「我有看到這個新聞，我很開心，我會加油！」
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