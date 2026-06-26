我是廣告 請繼續往下閱讀

2月底中東戰事發生影響，荷姆茲海峽狀態持續不穩定。我國國籍航商原本有7艘船舶仍在波斯灣，交通部、外交部上月召開研商會議協助脫困。長榮海運今（26）日指出，營運船舶已無受困於波斯灣。航港局局長葉協隆表示，已有部分船舶陸續通過荷姆茲海峽，但尚未完全駛離危險海域，暫無法對外說明。聯合國機構國際海事組織（IMO）週四暫停協助滯留船舶撤離；而懸掛新加坡旗幟的長麗輪（EVER LOVELY）在阿曼水域遭伊朗無人機襲擊。長榮海運表示，該船駕駛台上層建築右舷遭不明物體撞擊，人船貨均安，主機航儀一切正常，無適航性的問題，該艘船已平安駛離荷姆茲海峽。另長麒輪 （EVER UNICORN ）與長蓮輪（EVER LOTUS）也已平安離開海峽，無任何異常。原先長榮及萬海各有3艘、陽明海運1艘船舶仍在波斯灣，向政府請求幫忙，因此外交部與交通部上月7日召開會議研商可能因應作法。外交部透過相關管道持續進行接觸，同時洽詢理念相近國家可能做法，以為我方參考。針對理念相近國家提供外交部訊息，均有立即提供交通部轉請國籍航商納入評估參考。葉協隆指出，航港局持續與國籍航商保持聯繫，掌握滯留船舶動態，目前已有部分船舶陸續通過荷姆茲海峽，但尚未完全駛離危險海域，暫無法對外說明，將持續與國籍航商保持聯繫。他也說，長麗輪都遵守國際海事組織作業規範航行通過荷姆茲海峽。