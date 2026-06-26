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▲范冰冰難得現身曼谷參加公開活動，當地媒體大陣仗採訪。（圖／翻攝自Fan Bingbing 范冰冰臉書）

▲范冰冰前往泰國為自家品牌造勢，還與當地知名導演接洽合作劇本，預告將拍攝泰語電影。（圖／翻攝自Fan Bingbing 范冰冰臉書）

中國女神范冰冰貴為國際影壇一線巨星，為人稱頌的就是本人沒有任何大明星架子、親合的性格，她日前赴泰國出席活動，受訪時，一旁翻譯妹妹一時忘記她說過的話，范冰冰見狀，不但沒有擺臉色，還輕輕摸了女翻譯的頭說「不要緊張喔」，接著重新講一遍受訪內容，讓網友大讚：「溫暖到哭！」范冰冰23日現身曼谷出席美妝活動，她盤著髮髻，穿一套希臘女神式的斜肩緞面禮服，「范爺」氣場全開，媒體聯訪時，范冰冰以中文分享參與活動的心情，講完後，疑似記者要求女翻譯應該一段一段翻成泰文，翻譯轉述給范冰冰後，當場忘了她前幾秒說的內容，只能發楞對范冰冰傻笑。而范冰冰眼見女翻譯把自己剛剛講的話忘得一乾二淨，完全沒有任何苛責之意，先是開玩笑虧翻譯：「忘啦？Oh my god!」接著用手輕撫翻譯妹妹的頭說「不要緊張喔」，同時重頭講一遍參加活動的心情。該段影片發布1天，在社群平台掀起熱烈討論，瀏覽次數高達88萬次，網友紛紛表示：「她真的性格好好呀！我記得當時爆出來（指逃稅）她身邊工作人員一個都沒離開她」、「這翻譯小姐姐大概很久走不出來了」、「這麼多年從來沒有被工作人員私下爆出來脾氣差愛耍大牌過」、「工作遇到這種真的溫暖到哭」、「好想她，真的好久沒有冰冰的消息了！」范冰冰2018年因為逃稅風波遭中國演藝圈封殺後，積極將事業重心轉往海外，去年不僅以馬來西亞華語片《地母》奪下金馬影后，更拓展日本市場與韓國影視圈，同時在東南亞力推自創美妝品牌「FAN BEAUTY」，近日她除了前往泰國曼谷為自家品牌造勢，還與當地知名導演接洽合作劇本，預告未來將持續有電影作品推出。