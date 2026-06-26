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TAIWAN Hi首屆認證頒獎典禮

評審團觀點：設計以人為本 從購票到下船一致體驗

航港局攜手台灣設計研究院推動「TAIWAN Hi海運品牌」，今年舉辦首屆「認證頒獎典禮」。航港局局長葉協隆指出，推動海運客運品牌是希望翻轉「落伍」形象，希望把「將就」變成「講究」。過往5年完成15座客運場站新建改建、10艘公民營交通船構建，希望成為提供高品質的體驗，成為優質藍色公路的代名詞。經綜合評選後，最終選出具代表性與示範性的獲獎單位，分別針對「旅運場站類」及「客運船舶類」頒發金獎、銀獎及銅獎各一件。「旅運場站類」由布袋港旅客服務中心榮獲金獎，澎湖車船處交通船馬公候船室及基隆港西岸旅客服務中心則分別奪得銀獎與銅獎；在「客運船舶類」部分，由澎湖輪榮獲金獎，銀獎及銅獎則分別由新臺馬輪與南北之星獲得。交通部次長林國顯指出，過去海運較重視貨運，而「貨物只要上下就好」，對港埠設施要求不高，政府近年已投入131億元提升港埠建設，並補助43億元汰換公、民船舶，未來並將設計思維融入港埠建設與服務，打造更友善、安全且具品質的海運旅運環境。台灣設計研究院院長張基義擔任評審團總召集人，邀集交通運輸、空間規劃、服務體驗、品牌行銷、通用設計及經營管理產官學界專家共同參與。張基義說，改造是很漫長的道路，設計並非美學美觀上的改變，更是要以人為本，從購票到下船都要一致的體驗。港務公司董事長周永暉則說，「TAIWAN Hi」的「H」象徵「Human（人類智慧）」，比人工智慧（AI）更厲害。評審團代表台大土木工程系廖慶隆教授指出，本屆參與認證的各單位均展現高度投入與持續精進的精神，整體表現相當優異。首屆評選不僅重視硬體設施改善，更關注是否能從旅客需求出發，回應空間動線、資訊導引、無障礙友善環境、品牌識別、服務流程及營運管理等面向，許多單位已逐步將服務品質、美學設計與旅客照顧納入日常營運之中，展現臺灣海運服務持續升級的成果。