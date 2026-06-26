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▲吳嘉昌要求各工程單位務必落實以下核心防汛與防災工作，並加密巡檢頻率。（圖／高市府捷運局提供）

▲吳嘉昌指示針對工區周邊路面若發現坑洞或破損，各標案必須啟動立即修補機制。（圖／高市府捷運局提供）

因應米克拉颱風外圍環流及鋒面接連影響，高雄地區近日出現強降雨。為了檢視全市各捷運及重大工程的防汛效果與工地安全，捷運局長吳嘉昌今日率隊前往捷運黃線YC02標（Y8站）及YC03標（Y5站）視察。除針對上述工區進行深度督導，也同步下令全市所有捷運工程標案，在豪雨期間需全面提高警戒與防汛準備。吳嘉昌特別指示，要求各工程單位務必落實以下核心防汛與防災工作，並加密巡檢頻率，防汛器材全面測試與到位：各標案務必落實抽水機、發電機等防汛器材之功能性測試，確保災情發生時能立即啟動；同時針對圍籬、紐澤西護欄進行穩固性檢查，防範強風豪雨導致設施偏移。路面破損即時修補：針對工區周邊路面若發現坑洞或破損，各標案必須啟動立即修補機制，派遣專人第一時間進行修繕與回填，確保用路人行車順暢且安全。雨後嚴格登革熱防治：雨後是病媒蚊孳生高峰，各工區必須嚴格執行「巡、倒、清、刷」，全面清查積水點並定時投藥，徹底杜絕孳生源，守護市民健康！強化夜間交通安全網：因應降雨影響駕駛視線，全面巡檢並更換亮度不足的太陽能警示燈與爆閃燈，確保夜間警示效果無死角。持續深化睦鄰友善機制：針對緊鄰校區與社區之工區，要求統包商主動協助週邊水溝清理，防範淹水；大型工程車輛進出時，務必落實義交指揮，以最高標準守護師生及市民通行安全。吳嘉昌表示高雄市捷運建設，以最高規格執行工地管理，要求各工程單位提高巡檢頻率，確保防汛應變與環境整備到位。感謝市民朋友的體諒與配合，行經捷運施工區時也請多加留意，減速慢行！