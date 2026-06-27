臺鐵公司配合平鎮臨時站預計在115年10月啟用，規劃自115年7月1日（星期三）起進行大規模時刻調整，本次共計調整653列次，為近年最大調幅。另為配合新時刻表，台鐵印製8萬本時刻表供民眾在車站內免費索取。
台鐵指出，改點重點聚焦於西線直達車效能、西線尖峰增班、東線北宜運能提升，以及全面優化EMU3000型城際列車服務品質：
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- 西線直達車營運優化：
優化直達班次時刻、車廂設備升級調整編組、部分直達車調整停靠站加強服務桃園及新竹地區。另逢週六、日增開北中直達車2列次普悠瑪號，調整後北中直達車運能平日提升7.9%，假日提升16.9%。
- 西線尖峰通勤時段增班：
- 北部： 週一至週五增開七堵-埔心區間快車，運能提升4.8%。
- 南部： 週一至週五增開潮州-新營間PP自強號，運能提升3.5%。
- 六家支線： 每日增開12列次，運能提升17%。
- 東線運能提升： 自強號增停礁溪站，並於假日增開臺北-花蓮間EMU3000型自強號，緩解國道5號交通壓力。
- 列車編組與服務升級： 加速汰換老舊莒光號，以EMU3000型與普悠瑪號取代，西部幹線自強號運能整體提升8.6%。