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一位馬來西亞男子自願前往柬埔寨搞詐騙，不料因背不好詐騙台詞，騙不了人，打工3天就被開除，最終在新加坡落網，被判坐牢16個月兩週。綜合媒體報導，這位30歲大馬男子葉志明在2024年10月，於吉隆坡的一場酒局上結識了男子「傑森」。「傑森」告訴葉志明柬埔寨的詐騙中心有「工作機會」，想去嘗試卻不敢獨自前往，葉志明於是答應與其同行。兩人隨後被拉入一個Telegram群組，群組內聲稱會承包兩人的來回機票，且詐騙工作的月薪可達一萬美元。葉志明與傑森隨後飛往柬埔寨，實地參觀詐騙中心，並於同年11月21日正式投入詐騙工作。此時葉志明才得知，其真實月薪僅1800美元，但可依受害者轉帳金額抽取1％的佣金，而所有款項均以加密貨幣形式支付。詐諞集團分發給葉志明一台手機、一份新加坡潛在受害者的電話名單以及一套詐騙台詞。然而，葉志明雖然嘗試學習並背誦台詞，但始終不敢開口，一通詐騙電話都沒有成功撥出，最終待了3天被炒魷魚，由詐騙集團將他送回馬來西亞。之後，葉志明於2025年2月來到新加坡當送貨員，但其曾加入詐騙集團的過去被起底，最終在新加坡落網。法官在宣判時指出，雖然葉志明沒有成功騙到任何受害者，也未從中獲利，但他並非心生悔意而主動退出，純粹是工作能力不達標而被「開除」。法官強調，這種情況在法律上完全不能被視為可以減輕罪責的求情因素，因此判處16個月兩週有期徒刑。