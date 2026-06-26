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▲《料理鼠王》已經是近20年前的動畫，卻遲遲沒有拍續集的消息。（圖／翻攝自IMDb）

▲《料理鼠王》編導布萊德博德，打槍拍攝該片續集的想法，認為故事已經講完了。（圖／美聯社／達志影像）

▲為《料理鼠王》主角「小米」聲音演出的派頓奧斯瓦特，表示布萊德博德如果有好點子，他才會想再參與續集。（圖／美聯社／達志影像）

皮克斯經典動畫包括《玩具總動員》、《海底總動員》、《超人特攻隊》等都已推出續集，反應也很受到觀眾歡迎。然而同樣影迷不少的《料理鼠王》，自從2007年上映至今，過了快20年，都沒有拍攝續集的風聲。導演布萊德博德近日接受訪問，講明：「我沒有興趣拍『料理鼠王2』，當然皮克斯的高層們在我面前一堆試探，想看我怎麼反應，甚至會問我，你想嗎？我的回答是，不，我已經把故事講完了。」《料理鼠王》中想當廚師的老鼠小米，和沒有廚藝的年輕人小林合作，小米會藏在小林的廚師帽裡，藉揪住他的頭髮來控制他的動作，讓小林成了料理界的新星。充滿奇想的設定，與配音演員出色的演繹，讓這部片贏得好口碑與奧斯卡最佳動畫長片的肯定。儘管稱得上叫好也叫座，皮克斯卻遲遲未宣布拍攝《料理鼠王2》，在布萊德博德宣告無意做續集之後，皮克斯除非換人接手，否則只能放棄這個計畫。其實對於忠實粉絲而言，與其為了硬拍續集而硬掰故事，倒不如讓最美好的留在記憶中。相較於其他好萊塢熱門動畫系列紛紛推出續集，皮克斯對續集製作不算特別積極，《玩具總動員》儘管出到第5集，彼此間隔也要個6、7年以上。《超人特攻隊3》和上一集也會相距10年，《可可夜總會2》與首集則相隔至少12年，顯然皮克斯目前策略是，如果真的有好故事再拍，沒有就不一定要硬做。為《料理鼠王》中的小米聲音演出的派頓奧斯瓦特，倒是有特別的想法，坦言：「我當然會想要有『料理鼠王2』，但要有布萊德博德參與，如果他有了好的典子，那才是我想參與的續集。」換言之，布萊德博德都沒有意願，他可能就不一定會加入，除非其他人能拿出夠精彩的好題材。