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家長控「黑箱改分、過度演出」 學生出面還原經過

校方：科主任已調職 教育局要求全面調查

台中市大里區私立青年高中音樂科爆發師生爭議，10多名家長與學生今（26）日出面陳情，指控音樂科主任涉嫌竄改學生成績、強迫身體不適學生參與招生演出，甚至在18天內安排81場演出，嚴重影響學生身心健康及受教權。校方則回應，該名科主任已暫時調離現職，學校也修正受影響學生的成績，並持續配合教育局調查，釐清事件真相。家長和學生今天冒雨在學校前喊「學校還我公道」，除質疑學期成績遭「黑箱調整」導致不及格，影響重修與畢業資格，也指控有學生全身蕁麻疹仍不被允許請假、被要求參與招生演出；另有學生因服儀遭主觀認定，不得參加演出，權益受損。家長進一步指出，從5月18日至6月4日短短18天內，學生共被安排81場招生演出，單日最高甚至高達10場，質疑學生被當成招生工具，身心不堪負荷。家長也指稱，有教師曾替學生發聲，卻疑似遭校方打壓。多名學生今天也親自出面說明自身遭遇，質疑科主任長期以不合理方式管理班級，影響課業、造成龐大心理壓力。家長表示向校方反映多時，始終未獲具體處理，才決定公開陳情，希望教育主管機關介入調查。校方表示，今年5月接獲學生陳情後，立即調閱原始成績資料，並請所有任課教師提供原始評分紀錄，逐一比對系統成績。調查發現，成績落差主因並非任意竄改，而是科主任與教師對「出勤率納入成績計算」的認知不同。校方指出，音樂科學生平時須頻繁參與比賽、展演及彩排，因團體演出講求整體配合，科內相當重視出勤率。惟經校內重新檢視《成績評量辦法》後，認定出勤率僅能列入特定科目評分依據，因此已依規定更正受影響學生的成績，並要求學生填寫更正表單，恢復原有分數。至於招生演出爭議，校方表示，音樂科及表演藝術科歷年均配合國中生到校參訪安排展演，目的是提供學生表演舞台，並非要求額外排練新節目。本學期音樂科實際協助招生演出約23場，每場演出時間約5至10分鐘，由數名學生輪流上台，若學生身體不適，也會視情況調整安排。校方強調，目前科主任已暫時調離主管職務接受調查，校方也持續配合台中市教育局辦理後續調查。教育局表示，已督導學校啟動調查機制，將釐清家長反映的言語騷擾、成績調整及招生演出等爭議，並依調查結果依法處理，以保障學生受教權益。