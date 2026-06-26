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歌手潘瑋柏近日參與中國實境節目《百廚大戰》，首集播出後，不少網友發現他整個人明顯圓潤許多，紛紛留言直呼「胖了一圈」。對此潘瑋柏昨（25）日在微博親自發文回應，坦言當時因為正在治療顏面神經麻痺，因為服用大量類固醇才導致身材發福，如今身體已恢復正常，不僅成功瘦下5公斤，還立下新目標，希望再減5公斤。潘瑋柏表示，看到不少觀眾討論自己在《百廚大戰》第一集的模樣，笑說：「沒錯！拍攝的時候就是我面癱的時候。」他透露，當時因接受治療服用了不少類固醇，因此整個人胖了一圈，也表示接下來幾集節目中的狀態都差不多。不過他也向粉絲報平安，強調目前身體已經恢復正常，「我現在恢復正常了！」並笑喊7月18日在大連舉辦的演唱會，絕對不會是節目中的模樣。潘瑋柏透露，自己目前已經成功減掉5公斤，接下來還打算再瘦5公斤，希望以最佳狀態站上演唱會舞台。此外，他也提到「狂愛：終極演唱會」舞台概念圖已經公開，笑稱演唱會中的花車完全得靠自己雙腳移動，「感覺會越唱越瘦，哈哈！」幽默發言也讓粉絲紛紛留言替他加油，希望他在兼顧健康的前提下順利達成減重目標。