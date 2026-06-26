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▲和泰產險攜手保護動物協會推出「國都攜手和產，挺農守護狗來Fruit」公益活動，並宣布認購水果禮盒，總金額超過新台幣150萬元，以實際行動支持流浪犬照護與在地農業發展。（圖／記者顏真真攝）

▲和泰產險總經理顏思齊。（圖／記者顏真真攝）

米克拉颱風外圍環流及西南風帶來豪大雨，全台不少地方也傳出淹水、土石流災情，許多汽、機車更泡在水裡，甚至有的都滅頂，也造成嚴重損失。對此，和泰產險總經理顏思齊今（26）日表示，目前尚未接獲泡水車理賠申請，但泡水車必須有加保「颱風洪水險」才有理賠，只是在台灣「颱風洪水險」投保率很低，面對氣候變遷劇烈、他建議車主可加保這類保險，以獲得完整保障。和泰產險響應國都汽車年度公益活動，結合保護動物協會「流浪狗照護計劃」，今日共同推出「國都攜手和產，挺農守護狗來Fruit」公益活動，並宣布認購水果禮盒，總金額超過新台幣150萬元，以實際行動支持流浪犬照護與在地農業發展。和泰產險總經理顏思齊強調，保險的核心精神本就是「守護」與「互助共濟」，這次和泰產險積極響應此專案，正是將這份保險初衷延伸至社會公益，期盼透過跨界合作的力量，讓善意在偏鄉與土地間持續擴散，編織出更緊密的社會安全網。不過，這幾天全台受到颱風外圍環流影響，不少地區因豪大雨出現嚴重淹水，許多汽車、機車成泡水車，對於是否有接到理賠申請？顏思齊在會後受訪時表示，目前還沒聽到，並表示汽車因颱風或洪水造成損失，只投保車體險並無法申請理賠，必須加保「颱風洪水險」，但就他長期觀察，台灣車主投保率很低，可能100輛車才有1輛有投保。目前汽車車體險，不論是甲式、乙式或丙式，其承保範圍並未包含颱風或洪水所造成的損失，得另外加費投保「颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或因雨積水附加條款」，即所謂「颱風洪水險」，才可轉嫁因風災洪水等天災造成的損失，而且在颱風警報發布後，保險公司就不受理加保颱風洪水險了，中途才加保，也會以1年期來計算收費。顏思齊指出，保險的本質不是為了賺錢，而是分散風險，雖然天災導致的出險頻率不高，但「颱風洪水險」涵蓋颱風影響、大雨、豪雨等天災造成的損失，尤其一旦發生泡水事故，每台車的損失金額都相當驚人，面對氣候變遷劇烈的現在，呼籲車主應重新評估天災風險的重要性。此外，他也透露，和泰集團正積極發展生態系與場景保險，例如機場接送服務可思考在場景中附上旅遊險投保連結，讓保險融合在消費者的食衣住行場景中，更透露近期已送件金管會有關租車保險的創新試辦。