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台北市南港經貿社會住宅今（26）日凌晨地下停車場淹了大量泡沫，造成地面濕滑，泡沫更流入電梯機坑，導致部分電梯暫停運轉，民眾黨台北市議員陳宥丞接獲住戶陳情後趕赴現場，質疑消防管線疑似異常，要求市府全面檢修相關設備。對此，台北市住宅及都市更新中心表示，已啟動緊急應變機制，目前部分電梯已恢復運作，其餘電梯仍待安全確認後陸續啟用。陳宥丞表示，團隊接獲住戶反映，南港經貿社宅地下室停車場消防設備突然自動噴灑，導致停車場積滿泡沫，不僅增加住戶滑倒風險，也造成機電設備進水。他指出，因電梯機坑泡水且抽水馬達未正常啟動，電梯無法運轉，甚至有行動不便及無障礙需求住戶受困家中，影響通勤及日常生活。陳宥丞辦公室主任已到場協助，要求都發局立即搶修消防設備，同時全面檢查火災警報、電力系統及電動車充電設備。台北市住宅及都市更新中心說明，獲通報後已第一時間啟動緊急應變措施，除現場警戒、通知住戶、排水及設備檢查外，也同步通知消防、機電及電梯維護廠商到場處理。經初步檢視，疑似為消防泡沫設備閥件異常，詳細原因仍由廠商進一步釐清。後續將持續督導管理中心及維護廠商，加速完成停車場清理、設備檢修及功能測試，全面檢視同型消防設備運作狀況，釐清事故原因，避免類似事件再發生，確保社會住宅的居住安全。