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2026台北國際食品展將於6月24日至27日在台北南港展覽館盛大登場，吸引來自全球食品品牌、通路買家及消費者齊聚交流。深耕台灣超過60年的牛頭牌，今年以「經典傳承、創新升級」為主軸參展，不僅將首度公開速神湯三款全新風味，更搶先曝光尚未正式上市的「沾吧！沾醬系列」，展現品牌持續創新的研發能量與市場布局。提到牛頭牌，多數消費者第一時間聯想到的是陪伴台灣家庭數十年的經典沙茶醬。然而隨著飲食市場快速變化，現代消費者對食品的期待已不再只是美味，更重視便利、創新與多元選擇。近年來牛頭牌積極拓展產品版圖，從調味醬延伸至湯品、及多元食品領域，希望透過創新研發，讓品牌不只是廚房中的調味品，更成為消費者日常飲食的重要夥伴。今年食品展期間，牛頭牌將於南港展覽館1館K區0812攤位與民眾見面，除提供新品試吃外，也規劃主廚料理秀與互動活動，希望讓消費者近距離感受品牌的創新成果。近年加熱即食食品市場持續成長，其中兼具便利性與風味層次的湯品產品特別受到上班族、小家庭及年輕族群青睞。牛頭牌旗下速神湯系列因加熱即食、攜帶方便，逐漸成為許多人忙碌生活中的暖胃選擇。今年食品展，牛頭牌一口氣推出香蒜蛤蜊、鳳梨豆豉及柚子味噌三款全新口味，透過不同飲食文化與特色食材的融合，為消費者帶來更多元的味蕾體驗。其中「香蒜蛤蜊」風味選用日本進口蛤蜊粉，保留海鮮自然鮮甜，再搭配蒜頭香氣，打造出近似現煮蛤蜊湯的鮮美滋味；「鳳梨豆豉」則融合台灣人熟悉的蔭鳳梨與傳統豆豉，呈現酸甜果香與鹹香層次兼具的特色風味；而「柚子味噌」結合韓式柚子果香與日式味噌，展現清爽又帶有醇厚口感的日式湯頭。牛頭牌表示，目前速神湯系列已累積七種風味，未來將持續透過市場觀察與研發創新，推出更多符合現代飲食需求的新產品。除了速神湯新品之外，本次展覽另一大亮點，則是尚未正式上市的「沾吧！沾醬系列」。近年消費者對餐桌體驗越來越講究，從火鍋、燒烤到炸物料理，沾醬已從配角逐漸成為決定風味的重要元素。牛頭牌看準這股市場趨勢，推出全新沾醬系列，希望讓消費者透過自由搭配創造專屬自己的美味組合。此次率先亮相的三款風味，包括麻香濃郁的「青花椒風味」、清爽百搭的「青蔥風味」，以及最符合台灣人口味偏好的「蒜香風味」。牛頭牌表示，沾吧系列不僅適合搭配火鍋，也能運用於燒烤、海鮮、炸物甚至輕食料理，希望重新定義消費者對沾醬的使用想像。展場也將提供實際試吃體驗，讓民眾感受不同醬料與食材搭配後所呈現的風味變化。為增加展覽互動性與趣味性，牛頭牌此次特別邀請料理達人阿泉師，以及知名主廚陳昆煌、張秋永親臨現場進行創意料理展演。透過專業主廚示範，消費者不僅能了解如何運用牛頭牌各式醬料提升料理風味，也能學習更多簡單實用的烹調技巧，將餐桌料理變得更加豐富多元。此外，展覽期間也將安排互動問答活動與限量贈品發送，讓參觀民眾在品嚐美食之餘，也能獲得更多參展樂趣。除了新品開發之外，牛頭牌也持續強化食品安全管理。牛頭牌表示，從原料選擇、供應鏈管理到生產製程，每一環節皆依循嚴格品質標準執行，並透過精密檢驗設備與實驗室把關產品品質，確保產品符合相關規範。展望未來，牛頭牌將持續以創新為核心，從經典沙茶醬延伸至更多元食品領域，打造符合現代生活型態的飲食解決方案。6月24日至27日，牛頭牌誠摯邀請民眾前往2026台北國際食品展南港展覽館1館K區0812攤位，透過新品試吃、主廚料理秀及互動體驗活動，一同感受經典品牌持續創新的美味進化。