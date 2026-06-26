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▲國內知名食品飲料大廠「比菲多」創辦人二代、目前就讀於美國 Bishop Montgomery High School的17歲少女梁維兒（Wei-eriang）。（圖／業者提供）

國內知名食品大廠「比菲多」創辦人二代、目前就讀美國 Bishop Montgomery 高中的17歲少女梁維兒（Wei-eriang），今年暑假將長達5年的烘焙興趣化為實質愛心，創立甜點品牌「Well Baked」舉辦慈善義賣。她成功挑戰募集逾400筆訂單，並將所得全數捐贈給「台中市市立德水園身心障礙教養院」，為社會注入一股暖流。梁維兒的公益初衷，源於童年時期跟隨父親走訪孤兒院與養老院的經歷。當時她深刻體會到弱勢群體的困境，便在心中許下心願：「如果有一天，能用自己的興趣幫助別人，那一定是件很幸福的事！」為了實現夢想，她投入烘焙世界長達5年，經常將親手製作的甜點帶給師生品嚐，並藉由反饋不斷精進手藝。今年暑假回台，她深覺能力已經俱足，便毅然啟動這場兼具美味與愛心的義賣計畫。此次義賣主打精心研發的「巴斯克乳酪蛋糕」，其迷人的焦糖香氣與濕潤綿密的半熟內餡，迅速在親友與網路上引發熱烈迴響。然而，這也是一場體力與意志力的極大考驗。隨著訂單雪片般飛來，最終累積突破400筆大單，遠超原本預期。為了確保新鮮現做，她每天從早上8點開始揉製麵糊、緊盯烤箱，經常包裝出貨到半夜12點甚至凌晨。儘管過程疲憊不堪，梁維兒卻感性地說：「雖然真的很累，每天從清晨做到凌晨，但內心感覺非常幸福！原來小小的力量只要堅持下去，有一天也能變成很有意義的大事。」憑藉著不放棄的職人精神，梁維兒最終克服產能挑戰，順利交付所有甜點。日前，她帶著滿滿的愛心款項前往「德水園身心障礙教養院」完成捐贈，並由教養院代表親自頒發感謝狀。這場成功的義賣不僅展現了台灣新生代的社會實踐力，也證明了只要有心，微小的光芒也能匯聚成照亮弱勢團體的巨大暖陽。