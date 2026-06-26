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人工智慧正快速改變各行各業的工作方式，而在棒球訓練現場，AI 帶來的改變不只是更快的動作分析，而是重新設計教練的工作流程。Basepara（貝思沛拉棒球學校）將於 2026 AI TAIWAN 未來商務展展示自主研發的 AI智慧棒球訓練系統，透過 AI 與運動科學技術的整合，協助教練提升分析效率、優化訓練流程，讓更多時間回到真正重要的教學與陪伴。在傳統訓練流程中，教練除了負責現場指導外，還需投入大量時間進行影片回放、動作判讀、數據整理、訓練紀錄及課程規劃。隨著選手人數增加，教練往往需要在有限時間內完成大量分析工作，也使個別化訓練的推動面臨挑戰。如何讓教練兼顧效率與訓練品質，已成為智慧運動科技發展的重要課題。Basepara 認為，AI 的價值不在於取代教練，而是在重複性工作上成為教練的最佳助手。此次展出的 AI智慧棒球訓練系統，整合非接觸式動作捕捉、AI 動作辨識、運動生物力學分析與智慧訓練建議，透過一般攝影設備即可完成投球動作分析，快速產出動作特徵與分析結果，協助教練縮短資料整理與判讀時間。不同於傳統分析工具僅提供影像或數據，AI智慧棒球訓練系統更希望建立完整的智慧訓練流程。從動作拍攝、AI 分析、數據視覺化，到訓練建議與報告產出，讓原本需要大量人工整理的流程更加有效率，協助教練將更多心力投入訓練設計、臨場觀察及與選手的互動，提升整體訓練品質。Basepara 表示，教練最重要的價值始終是經驗、判斷與引導，而 AI 的角色則是提供更快速、更客觀的資訊支持。當重複性的分析工作交由 AI 協助完成，教練便能專注於每位球員的需求，設計更具個別化的訓練內容，讓科技真正成為提升訓練品質的助力。本次 AI TAIWAN 未來商務展，Basepara 將完整展示 AI智慧棒球訓練系統的應用流程，包含 AI 投球動作分析、非接觸式動作捕捉、智慧分析報告及 AI 訓練建議，呈現 AI 如何協助教練優化日常訓練工作流程，打造更高效率的智慧訓練模式。Basepara 表示，未來將持續深化 AI 與運動科學的整合，打造涵蓋訓練、分析、管理與數據應用的智慧棒球訓練平台，期待透過 AI 降低運動科學的導入門檻，讓更多教練、球隊與教育單位都能以更有效率的方式推動科學化訓練，共同提升台灣棒球的訓練品質與發展能量。