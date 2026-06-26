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AI人工智慧正快速從技術展示走向各產業的實際應用。2026 AI TAIWAN 未來商務展以 「All in AI」 為主題，聚焦 AI 如何真正落地企業營運與產業應用，集結超過 200 家海內外解決方案團隊，共同展示 AI 在各領域的創新成果與商業價值。Basepara（貝思沛拉棒球學校）今年也受邀參展，將於展會中正式展示自主研發的 「AI 智慧棒球訓練系統」，展現 AI 在棒球訓練與運動科學領域的實際應用。隨著電腦視覺（Computer Vision）、深度學習（Deep Learning）及運動生物力學模型持續成熟，AI 已不再只是提供數據分析，而是逐步成為協助教練判讀動作、提升訓練效率的重要工具。對棒球訓練而言，如何讓運動科學更容易取得、更快速導入日常訓練，也逐漸成為產業發展的重要方向。然而，完整的運動科學分析長期以來仍存在著高門檻。過去多數生物力學分析需仰賴高速攝影、動作捕捉設備及專業分析人員，因此相關資源主要集中於職業球隊、國家隊及研究機構，基層球隊與一般教練較難持續使用。如何降低設備成本、縮短分析流程，並讓更多教練能將運動科學真正融入訓練現場，已成為智慧運動科技發展的重要課題。Basepara 貝思沛拉棒球學校 長期投入棒球專項訓練與 AI 運動科技研發，本次展出的 AI 智慧棒球訓練系統，整合非接觸式動作捕捉、AI 動作辨識、運動生物力學分析模型及智慧訓練建議等核心技術，透過一般攝影設備即可完成投球動作分析，大幅降低導入門檻，並協助教練快速掌握球員動作特徵與訓練重點。不同於傳統動作分析工具僅提供數據或影像回放，Basepara AI 智慧棒球訓練系統更進一步結合 AI 分析模型與訓練知識，提供個人化動作回饋與訓練建議，希望協助教練縮短分析時間，將更多心力投入訓練設計、選手引導與個別化教學，讓 AI 成為教練的智慧助手，而非取代教練的角色。展覽期間，Basepara 將於現場展示AI 智慧棒球訓練系統完整流程，包含 AI 投球動作分析體驗、非接觸式動作捕捉展示、AI 生物力學分析及智慧訓練建議，參觀者可親身體驗 AI 如何協助教練與球員快速完成動作分析，並了解 AI 運動科技在訓練現場的實際應用。Basepara 表示，未來將持續投入 AI 運動科技、智慧訓練平台及運動數據模型研發，並深化與學校、運動團隊及產官學研單位合作，希望透過 AI 技術降低運動科學的使用門檻，打造更有效率、更具科學依據的智慧訓練模式，讓 AI 不只是技術展示，而是真正成為推動運動訓練升級的重要力量。