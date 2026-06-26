我是廣告 請繼續往下閱讀

委內瑞拉近日發生兩起淺層強震，6月24日傍晚連續發生規模7.2及7.5兩起強震，導致上百棟房屋倒塌，超過235人罹難，災情十分嚴重。中華職棒今（26）日台鋼雄鷹對上中信兄弟比賽中出現暖心一幕，六局上半兩出局後，魔鷹從羅戈手中擊出一、二壘間滾地球出局，他在從一壘壘包要回三壘側休息室時，走向下丘的投手羅戈，表情略顯嚴肅地送上擁抱，兩人短暫交談，互相致意。這個片段在球迷間引起討論，同為中南美洲出身、來自多明尼加的魔鷹，似乎相當心繫委內瑞拉的強震災情，因此藉此機會關心羅戈的家鄉與家人是否安好，過程中魔鷹也指了指兄弟休息室，貌似也在隔空關心同樣來自委內瑞拉的勝騎士。去年魔鷹驟然喪妻時，羅戈及各隊洋投們也都曾送上關心，雖在場上是投打對決的敵對身份，同為背井離鄉來到台灣打拼的職棒球員，這份真摯的異鄉情誼讓球迷認為十分暖心，紛紛表示「魔鷹我大哥」、「魔鷹真的很暖很圈粉」更直呼「比賽歸比賽，但這是超越勝負的感動！」