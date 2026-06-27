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▲音樂才女張郁婕深耕舞台劇、八點檔。（圖／翻攝自IG@kimberleyjudy）

八點檔女星張郁婕在看了夯劇《欠妳的那場婚禮》後，難得在IG發文分享心得，第一句就寫著「沒錯我就蹭」，原來張孝全和她的表哥是從小一起長大的好兄弟，表哥結婚時，張孝全還是伴郎，後來她要簽經紀公司，還在宿舍打給張孝全問該注意什麼事，室友們全都暴動，張郁婕回想起那段日子別有感觸，並力推張孝全的戲，「他就像戲裡那樣開朗熱血跟我表哥打鬧，很真實的孝全哥在螢幕上出現了！」張郁婕在IG發文，開頭第一句就說，「答對沒錯我就蹭，因為實在太喜歡《欠妳的那場婚禮》這個戲裡孝全哥的表演！」並提到自己某一位表哥跟張孝全是從小一起長大的兄弟，「表哥結婚的時候孝全哥還是伴郎，居然還找得到報導！」後來表哥出國，偶爾回台灣時會邀大家聚會，張郁婕說，「尤其因為知道我在這一行，有幾次都受邀參與都是這些知名前輩藝人的聚會，實在太幸運看到他們私下可愛的一面。」她記得第一次要簽經紀約的時候，還在宿舍寢室打給張孝全問該注意的事情，「全寢室女孩們暴動，都湊到我的位子聽手機裡大名鼎鼎張孝全的聲音！」看到張孝全在《欠妳的那場婚禮》的演出，張郁婕又想起那些年跟前輩們一起玩樂的日子，「他就像戲裡那樣開朗熱血跟我表哥打鬧，很真實的孝全哥在螢幕上出現了！推薦大家看這個讓我好想參與的作品。」