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▲現場喜劇錄影《星期六晚上》，以諷刺喜劇之姿，刻劃台灣社會在AI浪潮與台股突破4萬點大關後，人人搶進台積電的集體瘋狂。（圖／薩泰爾娛樂提供）

台股狂飆、全民瘋搶台積電的年代，喜劇《星期六晚上》第二集以原創音樂劇「TSMC I Believe」正面迎擊這股社會現象。人氣實況主鳥屎（蘇志翔）登台後，直呼：「我沒買台積電，為什麼我買的是HTC？五年前45塊、現在還是45塊。」一句話直戳無數錯過台積電的散戶，節目上線後，引發許多網友共鳴，忍不住留言嘆：「聽著聽著就哭了」、「我也沒買到台積電。」由薩泰爾娛樂推出的現場喜劇錄影《星期六晚上》，原創音樂劇「TSMC I Believe」，找來實況主鳥屎聯手盜魂樂團演出，以諷刺喜劇之姿，刻劃台灣社會在AI浪潮與台股突破4萬點大關後，人人搶進台積電的集體瘋狂。音樂劇以歌舞敘事展開，飾演補習班老師的陳大天，因下課與學生約會，被家長告到身無分文；飾演護理師的怡岑，因夜班接早班積勞成疾昏倒病房，兩人各自在人生谷底時，靠著買進台積電全身而退。輪到鳥屎出場時，同樣身陷困境的他，表示擔任實況主快過氣、開餐廳兩度被房東坑殺，觀眾以為結局如出一轍，沒想到鳥屎卻嘆：「我沒買台積電，為什麼我買的是HTC？王雪紅你人呢？雞排都漲到100了你沒漲。」抱怨股價五年前45塊、現在還是45塊，一句話直戳無數錯過台積電的散戶，台下笑聲與哀嚎齊發。節目上線後，網友紛紛留言：「聽著聽著就哭了」、「我也沒買到台積電」、「台股一直漲，沒錢補。」不少網友直呼歌詞根本是自身寫照。《星期六晚上》以音樂劇形式切入台灣當代社會痛點，證明喜劇不只能逗笑，更能精準戳中時代議題和大眾情緒。