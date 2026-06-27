我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊在經歷了又一個令人失望的開季後，於今（26）日正式宣布開除球隊總經理佩里·米納西安（Perry Minasian）。同時，天使隊聘請了曾長期擔任聖路易紅雀隊高管的資深經理人約翰·莫澤利亞克（John Mozeliak）擔任顧問，接手協助球隊運作並主導新任總經理的尋覓工作。46歲的米納西安自2020年新冠疫情縮水賽季後接掌職位，任期內總計留下392勝500敗的慘澹紀錄。其任內的球隊運作經常伴隨著陣容混亂與球季後段崩盤，始終未能將這支背負高度期待的球隊帶入季後賽。自2012年以來，米納西安是天使隊更換的第四任全職總經理，在他執掌的五個完整賽季中，球隊勝場數從未超過77場。2024年更創下隊史最差的單季99敗紀錄，儘管2025年球隊勉強增加了9勝，但本賽季再度陷入泥淖，目前以34勝48敗的戰績，並列美國聯盟最低勝率。天使隊已連11年勝率不到5成、且連11年沒進季後賽，由於米納西安本賽季即為合約最後一年，球團最終決定在戰績毫無起色之下，選擇提早終止合作。為了穩定軍心，天使隊緊急請出在紅雀隊經營19年（2007-2025）的莫澤利亞克擔任顧問。球團表示，莫澤利亞克將負責管理日常棒球運作，同時制定全新的棒球運作戰略，並協助球隊尋找下一任長期總經理。預計莫澤利亞克將在天使隊服務至今年年底。天使隊首任球隊主席莫莉·喬利（Molly Jolly）在聲明中表示：「佩里在過去六年裡作為一名寶貴的領導者，為強化我們的棒球運作部門不懈努力。我衷心感謝他的奉獻、洞察力以及為組織所做的貢獻。」