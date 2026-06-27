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2026年大聯盟球季正如火如荼地進行中，克里夫蘭守護者隊在今（27）日進行了球員陣容異動。球團宣布將具備捕手與外野雙守位的新秀英格爾（Cooper Ingle）升上大聯盟；然而，為了在40人名單中騰出空間，在台灣擁有極高知名度的台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）遺憾遭到指定讓渡（DFA）。現年30歲的費爾柴德在今年休賽季期間與守護者簽下小聯盟合約，並在3月代表台灣出戰世界棒球經典賽（WBC），憑藉賽場上的拼勁與亮眼表現，在台灣球迷心中留下了深刻印象。開季後他從3A起步，並用火燙的打擊手感為自己贏得機會，順利於5月30日被拉上大聯盟。重新回到最高殿堂後，費爾柴德主要被教練團定位為面對左投時的先發外野手或關鍵代打。可惜的是，他並未能將3A的火熱狀態複製到大聯盟。在獲得的14場出賽中，他僅繳出的低迷打擊三圍，攻擊指數（OPS）僅有 0.565。雖然他在27個打席中展現了不錯的選球眼、選到7次保送，但與此同時卻狂吞了14次三振，過高的被三振率與偏低的安打產量，成為他再次面臨名單邊緣危機的主因。根據大聯盟體育財經媒體《MLB Trade Rumors》（MLBTR）的進階數據分析，費爾柴德今年在大聯盟展現出的攻擊策略顯得相當消極，出棒比例（Swing%）僅有 38.2%，不僅遠低於大聯盟的聯盟平均值（47.1%），也與他自己生涯平均的 49.2% 有著極大落差。這種過度等待、不輕易出棒的策略，雖然提高了保送率，卻也讓他頻頻在兩好球後陷入被動，進而導致三振數飆升。不過，費爾柴德並非沒有重返大聯盟的本錢。生涯累積打擊三圍與 wRC+（加權得分創造值）88 的他，在防守端的表現一直相當頂尖。他在大聯盟超過1500局的外野守備中，DRS高達 10、OAA（出局製造值）也達到9，屬於頂級的外野守備水準。遭到DFA後，守護者球團在接下來的7天內可以嘗試將他交易，或是放入讓渡名單。若其他球隊評估後看中他優秀的外野防守實力，希望網羅他擔任板凳上的防守組代守外野手，費爾柴德將有機會直接轉至其他球隊。如果最終通過讓渡程序而無人挑選，守護者可將他下放3A；但由於費爾柴德的大聯盟資歷已滿3年，他亦有權利拒絕下放、直接選擇成為自由球員（Free Agent）重新尋找新東家。