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IU前男友、現年44歲的韓國創作歌手張基河，近日傳出新戀情，今天正式對外承認，目前正與小自己18歲的新生代女演員尹可而交往中。女方所屬經紀公司隨後也證實消息，表示兩人感情穩定，正以認真態度持續交往。張基河和尹可而相差18歲，2023年張基河以嘉賓身分參與綜藝《SNL Korea》錄製，與作為固定班底的尹可而首次碰面。據悉，因為都對音樂與電影有興趣，錄影結束後逐漸熟絡，進而發展成戀人關係。這段感情雖然一直相當低調，但其實已經穩定維持超過兩年，雖未在社群公開放閃，不過私下互動頻繁，身邊親友也早已知情。現年26歲的尹可而2019年以電影《善熙與瑟琪》出道，之後在2023年參與《SNL Korea》第四季後逐漸打開知名度，憑藉多變表現受到關注。她過去曾透露理想型偏好溫和、有禮且外型清秀的類型，如今與張基河的形象也被外界認為相當契合。近年她持續活躍於戲劇圈，並參與《我的完美秘書》等作品，也有望透過《殭屍校園2》獲得更多關注。至於張基河，2000年代以樂團「睜眼瞎」出道，之後組成「張基河與臉孔們」擔任主唱，以融合說唱與獨立音樂的風格在韓國樂壇建立辨識度，2018年樂團解散後轉為個人活動，也跨足戲劇與影像演出。張基河過去最受關注的一段戀情，就是曾與IU交往長達4年，兩人當年克服11歲年齡差低調戀愛，2017年宣布分手。如今時隔多年再傳新戀情，對象同樣有明顯年齡差，也讓外界再度關注他的感情動向。