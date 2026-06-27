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美國職棒大聯盟（MLB）再見證歷史性的一刻！密爾瓦基釀酒人隊的24歲王牌投手米肖羅斯基（Jacob Misiorowski），在台灣時間27日迎戰芝加哥小熊隊的比賽中，於開賽首局對決克勞-阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）時，飆出驚人的105.5英哩（約169.8公里） 火球，打破個人紀錄。這一球不僅震撼全場，更正式寫入大聯盟紀錄冊。根據Statcast自2008年啟用以來統計，105.5英哩的球速追平了由喬伊斯（Ben Joyce）於2024年創下的紀錄，並列大聯盟史上第三快。在此之前，該項紀錄的保持者同樣是他自己，兩周前他才剛面對費城人隊投出104.5英哩的速球，如今他硬是將紀錄又往上推升了整整1英哩。目前大聯盟史上最快球速紀錄，仍由查普曼（Aroldis Chapman）在 2010年創下的105.8英哩保持。米肖羅斯基不僅有火球加持，本季的統治力更是空前。他目前的防禦率（ERA）低至1.45，若能維持此表現，將有機會挑戰1968年吉布森（Bob Gibson）以來最偉大的投手賽季紀錄。美媒分析指出，儘管他目前的成績甚至優於1985年的古登（Dwight Gooden），但由於現代棒球投球型態改變，他這項成就的含金量更顯珍貴。今日面對小熊隊，米肖羅斯基主投6局僅被敲出2支安打，失掉1分，並送出8次三振，幫助球隊6：2取勝。這位年僅24歲的右投，目前才進入在大聯盟完整球季的第二年，卻展現出超越年齡的宰制力。根據統計，他的四縫線速球揮空率高達44%，是自2023年Statcast系統追蹤以來，全大聯盟最難被擊中的速球。面對如此稀世珍寶，釀酒人球團雖握有他未來5年的控制權，但鑑於其驚人的天賦與歷史級的數據表現，外界普遍建議球團應儘速展開長期合約的續約談判。