南亞的斯里蘭卡近日發生一起驚險事件，一頭野生大象不知何故，突然襲擊一輛載有空軍士兵的巴士，前車窗整片被象牙、象鼻撞碎，所幸沒有造成人員傷亡。
根據《WION》報導，網上流傳的車內拍攝畫面顯示，軍巴發現有大象出沒後已經停車，但大象仍不斷逼近，接著就用象牙、象鼻猛撞巴士前方，導致擋風玻璃碎裂。
面對突如其來的攻擊，車內人員不敢輕舉妄動，只能靜靜等待大象自己離開。報導指出，當地居民與野生動物頻繁接觸，象群進入人類活動區域的情況並不少見示，棲息地縮減、人象活動範圍重疊等等，都是衝突增加的原因。
所幸這起事件並未造成人員傷亡，當地政府也提醒民眾，遇到野象時應保持安全距離，避免做出過度舉動去刺激到動物，也盡量不要私自餵食，以免野生動物將食物與車輛聯結，一旦得不到吃的，就可能出現攻擊行為。
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面對突如其來的攻擊，車內人員不敢輕舉妄動，只能靜靜等待大象自己離開。報導指出，當地居民與野生動物頻繁接觸，象群進入人類活動區域的情況並不少見示，棲息地縮減、人象活動範圍重疊等等，都是衝突增加的原因。
所幸這起事件並未造成人員傷亡，當地政府也提醒民眾，遇到野象時應保持安全距離，避免做出過度舉動去刺激到動物，也盡量不要私自餵食，以免野生動物將食物與車輛聯結，一旦得不到吃的，就可能出現攻擊行為。