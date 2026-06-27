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▲利智（如圖）和李連杰前妻生的兩個女兒，其實關係很親近，彼此會互相拜訪。（圖／翻攝自熱劇汪微博）

▲李連杰對4個女兒一樣都照顧，沒有對誰特別偏心。（圖／翻攝自 IG@jetli）

▲李連杰終於澄清自己沒有如外傳那樣，不理會前妻生的兩個女兒。（圖／記者邱曾其攝）

「功夫皇帝」李連杰有過兩段婚姻，與前妻黃秋燕、現任妻子利智都生了兩個女兒，但外界老是批評他都不照顧前妻所生、兩個年紀比較大的女兒，只會寵著利智生的兩個女兒，他終於在和小女兒Jada對談的畫面中澄清：「你媽媽有留一些錢，我認為對兩個女孩來說，足夠花到100歲。」表明其實利智跟兩個大女兒關係也很親近，而且有給她們足以負擔這輩子生活的金錢，並沒有虧待她們。對於李連杰的感情生活，外界始終傳他因拍片認識利智，表示自己終於知道什麼是愛情，因而在心目中，利智與黃秋燕的地位有明顯的差異，影響對她們各自生下的女兒的態度，利智的兩個女兒Jane、Jada得到滿滿的資源，也都進入頂尖名校，有令人艷羨的生活。反而黃秋燕的兩個女兒李思、李苔蜜，外界甚少得知她們的消息，宛如被爸爸當成空氣、自生自滅。其實利智都有留錢給她們，她們也都有工作能養活自己，並不需要擔心。李連杰對Jada表示利智買了兩棟房子，分別在美國和中國，給了她的兩個姊姊，而留給她們的錢，就算她們不工作也足以養活自己，何況她們都有在工作，利智也跟她們說，不用拿錢回家，把自己和她們的媽媽黃秋燕照顧好就好，她們賺的錢就奉養黃秋燕即可，李連杰跟她的生活已經夠好。而她跟她們的關係很親近，每年不是她們到新加坡來找李連杰跟利智，就是李連杰和利智到美國找她們，大家碰面就是打打牌、聯絡感情，彼此沒有外界說的那麼冷淡。Jada也承認，兩個姊姊對她還蠻照顧。李連杰稱他跟黃秋燕的兩個女兒，在中國平安、健康長大，因為他自己的媽媽跟哥哥、姊姊，也都有幫忙照顧她們，之後她們的一切由利智來負責關心。由於她們不想出名，很多事情都不願意出來澄清，李連杰也就不為自己辯護。有時女兒們看到他，覺得他被外界不公平對待，想幫他講話，他的態度則是：只要彼此都快樂就夠了，他也從來沒想多解釋些什麼。