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SBS人氣綜藝《Running Man》最新一集播出後掀起熱議，固定班底池睿恩挑戰45公尺高空懲罰時嚇到當場崩潰痛哭，最後沒有完成任務，意外引發韓國網友兩極評價。有人認為她反應真實、有綜藝效果，也有人質疑身為固定成員卻放棄懲罰不夠敬業，更讓不少人重新想起宋智孝多年來拚命完成任務的模樣，直呼「現在終於知道宋智孝有多厲害」。21日播出的節目中，成員們進行足球特輯競賽，輸掉遊戲的成員必須接受45公尺高空設施「Big Swing（大擺盪）」懲罰，最後由宋智孝、梁世燦和池睿恩中獎。池睿恩一看到設施就緊張到快哭，坦言自己平常連海盜船都不敢搭，真正站上高台後更是情緒潰堤，不停哭喊「我要下去」、「真的做不到」。其他成員除了安慰她，還高喊與她傳出緋聞的舞者Vata名字替她打氣，仍無法緩解恐懼，製作單位最後考量安全，改讓她接受其他地面懲罰。劉在錫看著這樣的池睿恩，淡淡說了一句：「沒做到就是沒做到」。相較之下，同樣接受懲罰的宋智孝與梁世燦都選擇完成挑戰。宋智孝即使全程聽著池睿恩的尖叫聲，仍硬著頭皮坐完全程，結束後還苦笑表示：「如果再搭一次，好像會更可怕」，但依舊沒有放棄，也讓不少觀眾再次看見她多年來對節目的投入。節目播出後，韓國論壇掀起熱烈討論，不少網友認為池睿恩害怕可以理解，但《Running Man》一直以來就是靠成員完成各種挑戰撐起節目，「以前再怎麼害怕還是會咬牙完成」、「固定成員卻放棄懲罰有點可惜」、「最近好像沒有以前那麼拚了」等留言不斷湧現。另一派網友則認為不該勉強有懼高症的人挑戰極限。不過最多人提到的仍是宋智孝，許多人翻出她多年來接受高空、泥巴、水上等各種懲罰的畫面，留言表示「以前總說她沒存在感，現在終於知道她有多強」、「能撐15年真的不是沒有原因」，意外讓她再次獲得大批讚賞。