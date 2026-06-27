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一場平凡的林間漫步，竟演變成驚險的人熊對峙！加拿大1名女子，近日在一處營地遛狗時，竟遭遇棕熊尾隨，還數度朝她逼近、衝刺，所幸她冷靜應對，最後成功帶著愛犬脫身，全程都被她以手機拍片記錄下來。綜合《紐約郵報》、《電訊報》等外媒報導，事發在加拿大亞伯達省，當時女子剛享用完晨間咖啡，牽著愛犬在營地附近散步，不料途中突然竄出一頭棕熊。從影片中可以看到，棕熊不斷朝她和狗狗靠近，女子則一邊大聲喝斥「不」、「走開」、「夠了」，試圖用喊叫聲驅趕棕熊，但棕熊仍持續尾隨，甚至一度以後腳站立，場面十分驚悚。這場對峙持續近兩分鐘，期間棕熊數度朝女子衝刺，又忽然停下繞行，讓人看了捏一把冷汗。不過，女子始終沒有轉身逃跑，而是緩步後退、持續發出聲響，直到最後將手中的水瓶丟向一旁柵欄，成功轉移棕熊注意力，才趁機帶著愛犬迅速離開現場，1人1狗均未受傷。野外探險業者受訪時表示，女子在整個過程中，展現出相當冷靜的應變能力，也符合野外遭遇熊隻的基本原則：切勿拔腿狂奔，因為根本跑不過熊隻，還會激發牠們的追逐本能，應保持冷靜、緩慢後退，同時以沉穩且響亮的聲音驅趕，並隨身攜帶防熊噴霧等防護裝備，降低遭到攻擊的風險。