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韓國演員崔宇植出席巴黎男裝時裝週AMI 2027春夏系列活動時，被一名海外黑人女性粉絲指控，在粉絲簽名互動環節刻意忽視她，未與她互動並跳過手中應援牌，質疑他種族歧視。但也有粉絲拿出崔宇植過往和各個人種粉絲都會開心合影的照片記錄，為他申冤：「崔宇植真的不是這種人！」一名自稱演員和作家的女性在TikTok上發布影片指出，她在昨（26）日參加AMI巴黎時裝秀時，現場粉絲簽名互動環節中，崔宇植走向人群時曾短暫看見她手中寫有名字的應援牌。該名女性表示，當時自己是所在區域中唯一一名持有崔宇植應援牌的粉絲，但崔宇植靠近後卻並未與她對視，甚至越過她的方向替其他人簽名，連現場發放的周邊物品也被簽名後交給其他粉絲，整個過程中多次呼喊仍未獲回應，讓她感到被刻意跳過。粉絲強調，問題不只是沒有拿到簽名，而是整體互動讓她感到被排除在外，尤其她又是現場唯一的黑人粉絲，更讓她產生強烈不適與受辱感。她也提到，在活動後的派對場合再次遇見崔宇植時，她因擔心誤會而選擇刻意避開。影片曝光後在海內外社群迅速發酵，有網友批評身為公眾人物的他，做出這樣的行為很不妥，也有人認為可能是現場動線加上時間本來就有限，才會造成誤會，不少粉絲更是力挺崔宇植，指出他過往不管遇各個人種粉絲，他都會暖心配合合照，認為崔宇植不可能會因為對方是黑人，就故意忽略她。雙方意見分歧持續延燒，也讓相關討論越來越擴大。