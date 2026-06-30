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2022年，苗栗縣長鍾東錦以無黨籍之姿，在藍綠夾擊下殺出一條血路、入主縣府。不同於多數政治人物的謹言慎行，他向來快人快語、不拘小節，常因直率發言成為政壇焦點。他接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時指出，新版《財劃法》實施後，完全沒有按照原本地方期待的計畫實施，非但沒有解決不公，反而把苗栗縣的脖子「勒得更緊、更痛苦」。「台北市多300多億、新北市大概200多億、桃園市多100多億、新竹縣多90幾億、新竹市多100億，苗栗縣才20幾億，你覺得公平嗎？」鍾東錦劈頭就拋出一連串數據，直指新版《財劃法》不公的荒謬現狀。根據苗栗縣府提供數據，2026年的中央統籌分配款相較前一年增加149億，但一般性補助和計畫性補助共少了123億，兩者相抵後苗栗縣僅增加26億元。外界總以為修法後各縣市皆大歡喜，但鍾東錦戳破了這個泡泡。他透露，苗栗縣雖然每年表面上多了20幾億元的「統籌分配款」（中央撥給地方自主運用的稅收），但背後卻隱藏著巨大的財務代價。「中央很多補助都不給了，這大概就要扣掉7、8億；再加上地方政府自己按比例出的『配合款』要一半。一來一回，多了那些錢，有什麼好處嗎？」鍾東錦直言，地方在補助款被砍、自籌款壓力未減的夾擊下，財政空間反而被壓縮。苗栗縣自2015年爆發嚴重財政危機、公務員一度面臨發不出薪水的窘境。迄今，苗栗仍是全台唯一接受中央「財政控管」的縣市，每年都必須按照嚴格的還款計畫「開源節流」來償還千億債務。這意味著，任何中央補助款的挪移或配合款的增加，對財政體質脆弱的苗栗而言，都是牽一髮動全身的致命傷。回顧這場財政風暴的源頭，2024年12月20日，立法院在藍白黨團的優勢人數下，強勢三讀通過25年沒修的《財劃法》。然而，在倉促修法的政治角力下，竟發生公式計算錯誤的烏龍，導致部分窮縣獲配的金額比修法前還要低。事後，在野黨雖然緊急「補破網」進行二度修法，要求中央對地方的計畫型補助款比例「不得低於過去10年平均」，但仍難撕下執政黨批評該版本「富縣更富、窮縣更窮」的標籤。行政院事後雖也提出政院版修法草案，試圖考量人口結構、土地管理及污染防治成本等落差，且未對直轄市加重分配，企圖讓一般縣市政府的財源增幅高於直轄市，此舉獲得國民黨金門縣長參選人陳玉珍、高雄市長參選人柯志恩跟屏東縣長參選人蘇清泉的肯定，但對苗栗而言，各方版本拉鋸，已讓基層無所適從。「社會要靠制度、要公平，而不是靠人設做事，否則國家永遠都是雜亂無章。」鍾東錦呼籲，與其讓大家現在悶著頭各管各的、沒有人敢碰這個燙手山芋，不如把《財劃法》重新拿出來談判。鍾東錦指出，若按照國民黨最初的草案設計，苗栗縣原本預估可以增加137億元、新竹市約200億元、新竹縣則是180幾億元。如今分配變調，他提議：「是否能大家都減半？我覺得這樣才公平，用這樣的方式來補救。」鍾東錦語重心長地向中央與國會喊話。他強調，中央有總統、行政院長，一定有更高的規格跟眼光；而立法院長韓國瑜當過市長，總統賴清德也當過台南市長，地方首長出身的他們，應該最了解各縣市財政入不敷出的痛苦，以及哪裡最需要財源，「大家應該坐下來談，把事情理清，建立一個可長可久的制度。」