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▲邊荷律推出寫真書，希望能有好的成績。（圖／記者嚴俊強攝）

▲邊荷律對著台下粉絲比愛心，現場湧進數百人。（圖／記者嚴俊強攝）

▲金渡兒(右一)跟JJUBI（左一）來力挺好友邊荷律（左二）出寫真書，她們一起和寫真書攝影師李彥勳（右二）合照。（圖／記者蘇詠智攝）

中華職棒中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員之一汶汶，遭到瘋狂粉絲割傷頸部，震驚外界，和她同屬Passion Sisters旗下的韓籍女神邊荷律，今（27）日在新店裕隆城舉辦《荷止微甜》寫真書簽書會，現場維安措施明顯升級，除了有保鑣維持秩序，連抽中簽書的粉絲都要對身分證確認是本人。她的魅力吸引了500位粉絲爭睹丰采，提到汶汶，她也流下眼淚：「汶汶加油，祝早日康復。」邊荷律推出《荷止微甜》寫真書，500位粉絲取得簽書的資格，現場看來頗有氣勢，但因為汶汶被割傷的事件才發生不久，主辦單位加強維安措施，不但派了保鑣在現場，進出人員也要詳細確認身分，澈底杜絕意外再發生的可能。邊荷律講到汶汶也不禁語帶哽咽：「汶汶加油，早日康復，遇到那麼可怕的事情，很辛苦，快點用笑容在應援台上見面。」這一次的寫真書讓邊荷律再次穿上學生服，她坦言：「想到當年學生時期去遊樂園玩，那個地方連黃昏的時候都超漂亮，天氣很好的話，平常是沒有時間靜下心來欣賞那麼美的夕陽。」而她最大突破是有「洗澎澎」的主題，雖然尺度有防護好，拍起來為了防止穿幫，比想像中的不輕鬆，她也承認：「平常不會圍浴巾在粉絲面前出現。」拍攝過程中，邊荷律幾度有需要克服心理障礙的情況，都是都是Passion Sisters另一位好姊妹峮峮在旁鼓勵她，她也感性說道：「我愛妳，峮峮。」而在台中光復新村拍外景，則是最難忘的一部分，現場還有小妹妹跟她一起拍，拍完小妹妹還回家拿蘋果給她吃，她很喜歡那種感覺。今天邊荷律的好友金渡兒、JJUBI也來為她站台、替她打氣，女神合體使得畫面更賞心悅目。金渡兒也預告，接下來要換她來挑戰人生尺度、推出寫真，非常值得粉絲們期待。邊荷律表示，未來在台中也有一場簽書會，之後會再看迴響熱烈的程度，考慮是否加開。