我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣自來水公司今（27）日及明（28）日於台南新營舉辦115年評價職位人員甄試複試，以口試、術科測驗及體能測驗方式進行，本次甄試計2,657人報名，筆試當日實際到考2,066人，進入複試人數528人，預計錄取技術士256人、營運士40人，合計296人。據甄試簡章，不限年齡、性別，高中（職）畢業即可報名，預計錄取技術士256人、營運士40人，招考類別包括操作、化驗、裝修、工程、業務、抄表及行政等7類，試用期滿支薪約3.7萬元。台水表示，本次甄試採初試及複試兩階段辦理，初試以筆試方式進行；複試採口試、術科測驗及體能測驗方式進行。術科測驗項目包含「三相馬達啟動停止電路」、「混凝沉澱試驗實作」、「水中總硬度檢測」、「100mmDIP雙螺栓套管接頭組裝」、「漏水探查作業」；技術士體能測驗項目包含「負重25公斤重物行走50公尺」。另營運士業務類取消體能測驗，僅抄表人員因實務所需，體能測驗改為「爬樓梯後抄錄水量計」。本次甄試預計7月10日公告錄取名單，複試合格人員依各該類別分區之錄（備）取名額，按甄試總成績高低順序錄（備）取，錄取人員試用6個月期滿成績合格後正式僱用，後續升等、支薪、調派依公司規定辦理。