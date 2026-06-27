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▲李齊為斯里蘭卡錫蘭茶品牌司迪生（Stassen）活動站台。（圖／好好娛樂提供）

有「小提琴男神」之稱的演奏家李齊，曾在《我的婆婆怎麼那麼可愛》中演出天菜，和蘇晏霈大談姐弟戀，加上他練一身精實肌肉線條，圈粉無數。他日前結束近一個月的西班牙實境節目拍攝後，馬不停蹄飛往東京舉辦人生首場日本演奏會，返台不到一天，又化身白馬王子出席斯里蘭卡知名茶葉品牌活動，行程滿檔幾乎沒有喘息空間。李齊透露，這趟離台超過一個月，拍攝與演出工作接連不斷，連端午節都是在西班牙度過，「真的很想念台灣味，特別想吃台灣粽子。」雖然工作充實，卻也讓他格外思念家鄉，不過在西班牙念音樂學院的他，語言無礙，相對的也自在不少，此外還要為了緊接而來的小提琴演奏會準備。結束西班牙外景工作後，馬不停蹄轉往6月24日他於東京知名的三得利音樂廳（Suntory Hall）舉辦首次日本演奏會，擔任小提琴獨奏，並與東京九重奏團（Tokyo Nonet）同台演出。李齊表示，能夠首次在日本舉辦個人演奏會感到十分榮幸，也非常感謝日本樂迷的支持。此次演出曲目以古典融合爵士為主軸，對李齊而言是一次全新的挑戰。他笑說，自己特地在台上用簡短日文向觀眾問候，「下次希望可以多學幾句日文，和大家有更多交流。」也期待未來能經常到日本與樂迷見面。結束東京演出返台不到十小時，李齊隨即現身斯里蘭卡錫蘭茶品牌司迪生（Stassen）台灣宣傳活動。身為品牌亞洲區代言人，他多年來與品牌合作密切，也曾攜手舉辦多場由司迪生冠名的經典獨奏會。談到這趟重返西班牙拍攝實境節目，李齊坦言勾起許多留學時期的回憶。除了回到熟悉的馬德里，也走訪許多過去未曾深入探索的城市，見識不同風貌的西班牙文化。此行更結識林柏宏、黃宣、OZI等跨界好友，讓他直呼收穫滿滿，「雖然離家快一個月，但真的非常值得。」