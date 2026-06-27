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國民黨立法院黨團力推鞭刑、重啟核電兩項公投案，目標下週逕付二讀，連同已完成排案的反廢死公投，作為今年三大公投主軸。民進黨台中市長參選人何欣純批評，國民黨企圖透過較為民粹式的公投操作，拉抬藍白年底選舉的投票率與支持度，相信民意自有公斷。何欣純今（27）日出席豐原區農會舉辦的「稻田遊戲節－豐農藝家」活動，會後受訪時針對國民黨將推動反廢死、鞭刑及重啟核電三大公投表示，從目前情勢來看，國民黨試圖透過較具民粹色彩的操作方式，挽救國民黨及民眾黨目前相對低迷的政治聲勢，藉此提高藍白陣營在年底選舉的投票率與支持度。何欣純表示，人民真正期待的是朝野政黨放下對立，攜手面對國家安全、民生及產業經濟等重要課題，共同推動福國利民的政策，而非藉由公投議題進行民粹式操作，作為挽救政黨聲勢的工具。她強調，相信民意自有判斷，會做出最符合台灣利益的選擇。