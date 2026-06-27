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韓劇《鐵拳教育》開播後話題不斷，劇中「教權保護局」用拳頭整頓校園霸凌掀起熱議，飾演組織成員任含琳的秦基周，更是靠精湛的演技吸引大批觀眾，她面對問題學生火力全開猛噴髒話，把角色的毒舌個性發揮的淋漓盡致。有網友發現，秦基周不只超會用嘴巴罵髒話，她早在電影《噩夜逃殺》中，就透過手語爆罵現場一群噁心上司，讓大家直呼：「頂著可愛的臉說最狠的話。」在《鐵拳教育》中，秦基周飾演教權局成員，面對校園霸凌與目無尊長的問題學生，直接用髒話回擊，把學生罵得啞口無言，也讓不少觀眾看完直呼「聽髒話超爽」，笑稱這根本是「史上罵最髒的韓劇片段。」不過，秦基周的「罵人技能」可不只停留在《鐵拳教育》，事實上，她在電影《噩夜逃殺》中，面對職場上令人作嘔的男同事時，幾乎不用開口，靠流利的手語「開罵」，整段雖然沒有半句台詞，但靠著肢體語言跟表情就完全表現「罵得超髒的心」。片段多年後再次曝光後，也掀起許多網友討論，大家紛紛笑稱秦基周擁有可愛的外型，但罵人總是毫不客氣，「可愛的臉說最狠的話」、「用嘴巴罵人很強，用手語罵人也超有殺傷力」、「感覺要來學手語了。」