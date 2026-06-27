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行政院提出《國防自主無人載具採購特別條例》草案，昨天在立法院院會遭國民黨、民眾黨聯手擋下。民進黨立委何欣純當場面向主持會議的立法院副院長江啟臣6度鞠躬，懇求「不要擋無人機」。何欣純今天再度點名江啟臣，口口聲聲支持無人機產業，卻在關鍵時刻「說一套、做一套」，眼睜睜看台中產業轉型升級的機會遭封殺，卻始終未表態，令她感到特別心痛、特別遺憾。何欣純昨天在立法院議場向也要參選台中市長的江啟臣六度鞠躬，引發政壇熱議。今（27）日她在台中受訪表示，藍白再次聯手封殺行政院版《國防自主無人載具採購特別條例》，甚至連讓法案完成一讀、進入實質討論的機會都不願意給，讓她非常心痛，不禁想問，主持院會的江啟臣心裡作何感想？6度鞠躬喊話 何欣純促江啟臣正面表態何欣純指出，江啟臣一方面不斷宣稱支持無人機產業、支持國防安全，另一方面卻眼睜睜看藍白黨團封殺特別條例、阻斷無人機產業發展，以及台中產業轉型升級的契機，始終沒有公開表態，根本是說一套、做一套。她表示，自己昨天因為太心痛，在議場向江啟臣六度鞠躬喊話；今天仍要再次呼籲江啟臣，不要只有口頭支持，而是拿出實際行動，運用自身影響力，向藍白黨團表達支持《國防自主無人載具採購特別條例》，讓法案順利推動。何欣純強調，推動國防自主不只攸關國家安全，更關係到台中無人機產業的發展機會與未來活路。她期待下一次在立法院，能看到江啟臣明確表態支持無人載具特別條例，以實際行動展現對產業及國防政策的承諾。