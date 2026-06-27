曾沛慈個人最後也奪下《乘風2026》年度總冠軍、個人乘風值第一名的殊榮。

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《乘風2026》總決賽公演精彩又激烈！曾沛慈團、張月團一度戰成平手

▲《乘風2026》總決賽公演超精彩，下半場曾沛慈搭配李心潔演唱《會開花的雲》碾壓全場，以918分奪下第一。（圖/YT@乘風2026）

《乘風2026》總決賽成團了！曾沛慈奪下年度總冠軍爆哭

最後年度總冠軍的榮耀歸屬不負眾望，由曾沛慈拿下，被評語是「在整個賽程中能看到精益求精的精神」。

▲曾沛慈歷經三個月《乘風2026》的賽程，最終不負眾望奪下年度總冠軍，並且個人乘風值也是排名第一。（圖/YT@乘風2026）

《乘風2026》浪姐7今（27）日晚間舉行總決賽，正巧跟台灣金曲獎撞到同一天，其中上半場張月團暫居第一，曾沛慈團第二；下半場曾沛慈、李心潔壓軸登場扳回一城，憑藉實力拿下第一，跟張月團晉級人數打平。最終成團名單公布，曾沛慈不僅跟隊友李心潔、安崎一起登上年度乘風席位成團，在上半場比賽中，曾沛慈團終於實現大跳夢想，出演《KNOCKOUT》奪下905票高分，但仍然不敵張月團熱力唱出女力精神的《HEY GIRL》，最終獲得918票，成為上半場冠軍，可以直接保底獲得2個成團席位；亞軍曾沛慈團則獲得保底1席。在下半場比賽中，各團要推出2位合唱歌曲，結果因為是Live關係，每一團推出的組合幾乎都大車禍，孫怡與唐藝昕率先登場對唱《妥協》獲871票，接著王濛和歡喜冤家李小冉牽手合唱《我落淚情緒零碎》獲878票，張月和陳瑤合唱《想見你想見你想見你》表現被公認最差，忘詞大走音竟然還有897票。唯獨曾沛慈跟李心潔合唱《會開花的雲》碾壓全場，果然以918分奪下第一，不僅保底席次跟張月團一樣都是3席，連總分加總都一樣，競爭超激烈。最終成團名額就從總決賽公演中競逐12個席次成團，張月團、曾沛慈團一共拿走6個保底席次，剩下的姐姐們將透過觀眾投票，按照個人乘風值排序入選。成團名單最後公布，另外也頒發特別獎項，包括年度人物王濛拿下、年度隊長由張月得獎，曾沛慈在台上激動落淚表示：「這個獎是獻給在舞台上33個姐姐，我會繼續用乘風破浪的精神繼續堅持下去，謝謝曾沛慈，妳辛苦了。」不少在看直播的觀眾全部都相當激動，留言區完全刷到看不清楚，許多人都表示：「曾沛慈實至名歸！」、「曾沛慈真的該冠軍。」