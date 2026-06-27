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全球汽車產業加速朝向電動化、智慧化，從先進駕駛輔助系統、智慧座艙到車聯網服務。當車輛加速導入高階車載運算平台，電磁相容（EMC）驗證成為迎來智慧車時代國際車廠確保品質的關鍵守門員；車輛研究測試中心率先完成福特（FORD）、 通用汽車（GM） 及斯泰蘭蒂斯（Stellantis） 三大國際車廠最新版EMC 廠規認可，為全球首波取得完整認證資格的檢測機構之一。車輛中心董事長王正健表示，近百年的汽車發展正迎來史上最深刻的變革，隨著 AI與電動車技術的融合與推進，車輛開始具備感知、思考與決策能力，帶動智慧座艙、人機互動及自動駕駛應用的快速發展，造成全球供應鏈的重組，電磁相容的驗證能量成為產業競爭力的重要基礎建設，掌握國際法規、驗證技術及測試場域，能協助產業更快進入市場。當前車用電子與智慧化技術的飛速發展，賦予了自動駕駛系統「實體AI」的特性，核心運算不再侷限於雲端，也驅動了「軟體定義車輛（SDV）」的全新模式，尤其車輛仰賴具備「高頻寬、低延遲、高傳輸速率」的新式通訊骨幹，以高效串聯光達、毫米波雷達、超音波感測器、高解析度攝影機、車載診斷設備、聯網通訊模組及高階中央運算電腦。車輛中心在EMC驗證領域全面布局國際驗證能量，滿足車電 AI 化進而提供產業升級需求的「系統級」車電驗證，針對業者已朝移動式高功率、智慧化車電系統發展，其中所採用之高端運算器、多感測器融合、人機介面、車載高速通訊網路及高壓電源等。車輛中心持續深化AI智慧移動研測場域之應用，且延伸車用電子、電動化系統、自動駕駛及車輛資安等關鍵技術研測能量建置，扮演產業創新與國際接軌的推手，陪伴台灣產業夥伴共進，從研究發展、法規認證到市場布局，根植在地作為台灣車輛產業最堅實的後盾，攜手供應鏈夥伴邁向全球智慧移動新時代。