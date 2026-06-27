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▲「永心鳳茶」微風信義店新店妝，以水藍色、黃色為主調。（圖／永心鳳茶提供）

▲「永心鳳茶」微風信義店新店妝，每個細節都相當講究。（圖／永心鳳茶提供）

飲食訴求健康 推出多道輕盈舒活餐

▲永心鳳茶菜單推出全新「輕盈舒活餐」（圖／永心鳳茶提供）

茶飲也有新面貌：氣泡茶、無咖啡因茶飲

▲「永心鳳茶」微風信義店也有全新茶飲。（圖／永心鳳茶提供）

台北W飯店有客座活動 重現吉隆坡W酒店「FLOCK」招牌菜

▲台北W飯店邀請吉隆坡W酒店「FLOCK」餐廳主廚 Anas Luqman Hakim Bin Dzulkiffli（左）與「YEN」餐廳領班廚師 Kelvin Gan Kar Wai（右）跨海客座。（圖／台北W飯店提供）

從高雄創立的茶飲餐廳品牌「永心鳳茶」已經10歲了！援引「用心奉茶」台語發音而創設的品牌名稱，將台灣茶文化與台菜料理融合，因為形塑出獨特的文化底蘊與當代美感，很受年輕人喜愛。而台北微風信義店在10週年決定嶄新樣貌重新亮相，訴求打造一處「新台式茶沙龍聚會所」，空間更新穎清新，新菜單也充滿新意，推出許多「輕盈舒活餐」，也有多款創意茶飲。永心鳳茶信義門店在硬體上幾乎是大改裝，以水藍色和黃色作為主色調，空間由雷孟室內設計操刀，以茶田景致為靈感，將台灣山區常見的梯田地形轉化為空間語彙，空間藝術特別邀請台灣旅日插畫藝術家周 Chou 創作，磁磚壁面作品以《仕女品茶圖》為題，並巧妙以拱門劃分場域，使空間在開放與獨立之間自然轉換。就連品牌制服也不馬虎，邀請台灣服裝設計品牌 rin DEPT.重新打造。近兩年國人在餐飲上愈來愈講求健康與營養平衡，永心鳳茶菜單推出全新「輕盈舒活餐」，以台灣當季高纖蔬食、原型食材與優質蛋白質為核心。像是「厚煎椒鹽鮭魚」，以椒鹽帶出魚肉鮮甜，「嫩煎舒肥雞胸」以低溫烹煮雞肉保留柔嫩多汁口感，搭配多款台灣季節鮮蔬，提供清爽無負擔的飲食選擇。此外也研發多道限定的特色主餐，「和牛月見炊飯」以蔬菜炊煮的米飯為基底，搭配柔嫩和牛與生食級蛋黃。「鮑魚鮮蝦胡麻冷麵」以彈牙麵體結合鮮甜海味與醇厚胡麻醬香，在盛夏將至之際更顯爽口。還有「手作厚切培根沙拉」、「酥炸蒜香五花肉」與「塔香黑醋嫩茄」等全新鹹點，每道都鮮爽不油膩。10年來擅長的茶飲文化，永心鳳茶當然也有新篇章，推出信義本店限定「特調氣泡茶」，透過不同的沖泡手法與品飲方式，讓喝茶更多元好玩。也有外型可愛的「雲朵奶茶」，以招牌永心厚奶茶為基底，覆蓋上特製綿滑奶蓋，搭配黑糖粉與椪糖點綴。另也提供「青蘋檸檬奇亞籽」、「黑糖珍珠牛奶」與「黃檸蘋果汁」無咖啡因茶飲。：台北市信義區忠孝東路五段68號3樓（微風信義百貨）：02-2723-3028位址同樣在信義圈的台北W飯店（W Taipei）也有新活動，此次力邀馬來西亞姊妹飯店「吉隆坡W酒店（W Kuala Lumpur）」餐廳主廚偕同領班廚師跨海客座，在WOOBAR及戶外池畔酒吧WET® Bar有許多新菜單。此次活動主操刀有兩位靈魂人物，現任吉隆坡W酒店「FLOCK」餐廳主廚──Anas Luqman Hakim Bin Dzulkiffli擁有逾十年飯店餐飲經驗，擅長以大膽創意、精準火候及鮮明調味，為融合亞洲各地風味的炭烤料理賦予嶄新風貌。另一位客座廚師──Kelvin Gan Kar Wai則任職於吉隆坡W酒店「YEN」餐廳，專精以細膩工法呈現粵菜及港式點心。本次客座將來自吉隆坡W酒店「FLOCK」餐廳的四道招牌菜原汁原味重現，包含最受饕客期待的「龍蝦約翰麵包」，為吉隆坡每逢齋戒月期間詢問度極高的人氣菜色，以馬來西亞街頭小食Roti John為靈感，於鬆軟麵包中夾入鮮甜龍蝦、炒蛋、辣味蒜泥蛋黃醬和微酸番茄醬等，展現街頭美食升級後的奢華演繹。另還有「雞肉烤串」、「沙嗲牛肉、花生醬」與「芒果糯米飯」，新菜色即日起正式開賣，期間限定販售至8月31日。