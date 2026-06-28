許多人童年回憶深深影響長大後的自己，有日本民眾在社群平台分享，自己在國小的時候，因為一次考試成績下滑，就被父母逼著「親手」把遊戲機毀掉，這件事情讓他留下不小的創傷，引發討論。《NOWNEWS》記者也詢問臨床心理師，父母這種做法，會對孩子留下什麼創傷，以及如果孩子沉迷遊戲，應該如何正確引導。
成績下滑被逼親手毀遊戲機 留下一輩子創傷
日本一位玩家近期在X上發文表示，自己國小的時候，因為一次考試成績退步，被父母逼著把遊戲機破壞掉，父母直接遞給他一把剪刀，要他親手把遊戲主機的電線剪斷，螢幕砸碎，還要把遊戲卡帶拆毀。
原PO透露，當時親手剪斷電線的觸感和衝擊，至今仍在他的腦海中無法抹滅，原PO也坦言，他根本不記得主機被毀掉的那一周，自己有沒有認真讀書，也完全沒有任何記憶。原PO的經歷讓許多人留言表示，光是看到文字敘述就感到相當窒息，也有人認為，父母要求小孩破壞心愛之物，其實是父母自己在宣洩情緒，不是想認真解決問題。
偏激方式易讓孩子缺乏安全感 若有創傷先接納再安慰自己
臨床心理師林蓉表示，要求孩子把自己心愛之物毀掉，容易讓孩子有「喜愛的事物隨時會被奪走」的想法，長大後在獲得成功或幸福時，容易引發焦慮，並下意識自我破壞、逃避與感到不安，在面臨衝突或高壓時，慣性啟動逃避或情感麻木以自我防衛，容易把中性情境過度解讀為威脅，引發過度警覺與突發性暴怒。
林蓉指出，最信任的父母成為加害者，成年後可能演變為渴望親密卻極度排斥依附，難以建立深層信任。甚至誤將控制視為愛的表現、複製當年傷害，可能變成極度控制伴侶的一方，也可能甘願被控制以換取扭曲的安全感。
如果發現自己有類似創傷，可先覺察與接納自己，明白現在的焦慮、麻木或易怒，只是大腦還在用小時候的「求生機制」保護自己，再來透過偏好的方式撫慰自己，像是寫作、繪畫、想像，讓現在長大的自己去抱抱當年的自己，接住當時不被看見的委屈與憤怒，最後從日常小事練習自己做決定，像是建立一個誰都不能亂動的專屬收藏空間，把失去的安全感慢慢補回來。
了解孩子的困境 提供必要協助
林蓉也表示，如果孩子真的因為玩遊戲導致成績嚴重下滑，父母應該先了解孩子在遊戲中獲得了什麼，可能是「獲得成就感」、「逃避挫折」或「尋找歸屬感」，並針對根本困擾提供協助。另外，也能在雙方情緒穩定時共同討論行為約定，像是完成作業能玩1小時，時間到了就溫和預告並堅定執行。
如果父母已經對孩子做過類似過激行為，親子關係要如何修復呢？林蓉建議，父母要放下「孩子要立刻原諒我」的期待，真誠道歉且不找任何藉口，具體承認當年對孩子造成的傷害，孩子一開始可能會翻舊帳或冷漠回應，父母要避免惱羞成怒，溫和、耐心地接住這些創傷下的負面情緒，最後用行動展現對孩子隱私、自主權與心理界線的尊重，經年累月地把信任慢慢找回來。
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日本一位玩家近期在X上發文表示，自己國小的時候，因為一次考試成績退步，被父母逼著把遊戲機破壞掉，父母直接遞給他一把剪刀，要他親手把遊戲主機的電線剪斷，螢幕砸碎，還要把遊戲卡帶拆毀。
原PO透露，當時親手剪斷電線的觸感和衝擊，至今仍在他的腦海中無法抹滅，原PO也坦言，他根本不記得主機被毀掉的那一周，自己有沒有認真讀書，也完全沒有任何記憶。原PO的經歷讓許多人留言表示，光是看到文字敘述就感到相當窒息，也有人認為，父母要求小孩破壞心愛之物，其實是父母自己在宣洩情緒，不是想認真解決問題。
臨床心理師林蓉表示，要求孩子把自己心愛之物毀掉，容易讓孩子有「喜愛的事物隨時會被奪走」的想法，長大後在獲得成功或幸福時，容易引發焦慮，並下意識自我破壞、逃避與感到不安，在面臨衝突或高壓時，慣性啟動逃避或情感麻木以自我防衛，容易把中性情境過度解讀為威脅，引發過度警覺與突發性暴怒。
林蓉指出，最信任的父母成為加害者，成年後可能演變為渴望親密卻極度排斥依附，難以建立深層信任。甚至誤將控制視為愛的表現、複製當年傷害，可能變成極度控制伴侶的一方，也可能甘願被控制以換取扭曲的安全感。
如果發現自己有類似創傷，可先覺察與接納自己，明白現在的焦慮、麻木或易怒，只是大腦還在用小時候的「求生機制」保護自己，再來透過偏好的方式撫慰自己，像是寫作、繪畫、想像，讓現在長大的自己去抱抱當年的自己，接住當時不被看見的委屈與憤怒，最後從日常小事練習自己做決定，像是建立一個誰都不能亂動的專屬收藏空間，把失去的安全感慢慢補回來。
林蓉也表示，如果孩子真的因為玩遊戲導致成績嚴重下滑，父母應該先了解孩子在遊戲中獲得了什麼，可能是「獲得成就感」、「逃避挫折」或「尋找歸屬感」，並針對根本困擾提供協助。另外，也能在雙方情緒穩定時共同討論行為約定，像是完成作業能玩1小時，時間到了就溫和預告並堅定執行。
如果父母已經對孩子做過類似過激行為，親子關係要如何修復呢？林蓉建議，父母要放下「孩子要立刻原諒我」的期待，真誠道歉且不找任何藉口，具體承認當年對孩子造成的傷害，孩子一開始可能會翻舊帳或冷漠回應，父母要避免惱羞成怒，溫和、耐心地接住這些創傷下的負面情緒，最後用行動展現對孩子隱私、自主權與心理界線的尊重，經年累月地把信任慢慢找回來。