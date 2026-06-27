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台北市內湖區日前大暴雨，北市議員洪婉臻接到家長投訴，北市教育局指導的東湖盃田徑賽不停賽，讓小孩在雨中競走20分鐘。不過有熱衷田徑網友指出，田徑賽規則「不會因為下雨取消」，反批議員蹭議題。對此，洪婉臻表示，這不是普通下雨，而是「大雷雨警報」，根據國際田徑總會安全指引，強烈建議暫停或延期，直呼議員監督市府本是職責，每個孩子都是家長心中的寶貝。比賽可以延期，成績可以重跑；但孩子的安全，不能賭。民進黨北市議員洪婉臻在臉書表示，網路上討論很多。有人說「依田徑規則可以繼續比」，也有人說「以前也都這樣雨中比賽」。但她要說，這不是拿以前經驗說嘴的時候，也不是一句「小朋友沒那麼脆弱」可以帶過。洪婉臻表示，當天不是普通下雨，而是中央氣象署發布的大雷雨警報，這代表現場不是只有孩子淋雨，而是有雷擊、跑道濕滑、視線受阻與積水等多重危險。能否繼續比賽，重點在於風險判斷，不是忽略風險。洪婉臻說依據國際田徑總會（WA）的安全指引，是強烈建議暫停或延期戶外田徑比賽。更何況這次參賽者是「小學生」，本就要用更嚴格的雷擊安全指引來看待，依據教育部體育署與國際安全規範，只要現場聽到雷聲或國家警報提示有雷擊風險，必須立刻中止戶外所有活動。洪婉臻續道，現場是小學生，不是可以自行判斷風險的成人選手。孩子可能覺得淋雨、跑步很好玩、很有成就感，卻不知道雷擊、濕滑跑道、積水與視線不佳，可能造成什麼後果。孩子可以不懂，但現場專業如主辦方與指導方的大人不能不懂。洪婉臻更反問，邀請賽難道沒有雨天備案？這議題完全不需戰政治，不分藍綠白都是把孩子安全擺第一，誠如港湖區國民黨議員游淑慧說，連她辦活動都有準備雨備方案，市府面對大雷雨卻沒有及時應變，實在令人不解。民眾黨陳宥丞議員也說這樣的運動效益大打折扣、後續處置背離民情。洪婉臻說，議員監督蔣市長以及教育局指導的賽事，本是職責！她只問孩子大雷雨中比賽會不會受傷？為什麼不能等天候穩定後，再決定是否繼續？為什麼非要在大雷雨中，把賽程跑完？現場的配套完善嗎？面對大雷雨、雷擊、積水與視線不佳，教育局應督導學校啟動雨天備案；必要時暫停、延期或取消賽事，並優先把孩子帶進室內、帶離風險。洪婉臻強調，蔣萬安要求教育局了解整起事件，並強調「一切活動都是要以孩子安全為最優先考量。」既然如此，當大雷雨警報已經發布，是不是應該把孩子帶進室內、帶離風險？沒有發生意外，不代表決策正確。難道要等到出事後，才來檢討責任？每個孩子都是家長心中的寶貝。比賽可以延期，成績可以重跑；但孩子的安全，不能賭。洪婉臻日前踢爆，由臺北市教育局指導、東湖國小主辦的「東湖盃田徑邀請賽」，竟然不喊停，依舊在暴雨中讓孩子們照常舉行比賽，她接到家長投訴，大豪雨天氣下，現場雨備與照顧措施明顯不足，硬要孩子下場比賽。小學生淋得全身濕透，卻沒有衣物可以更換。洪婉臻說，2000公尺競走要在暴雨中走20多分鐘，這到底是在培養運動精神，還是在拿孩子的健康開玩笑？一般戶外比賽遇到嚴重天候，本就應審慎評估是否取消或延期。何況大豪雨特報都已發布，已經影響通勤、造成部分地區積淹水。教育局說，經瞭解昨上午於該校操場辦理東湖盃田徑邀請賽，現場天候狀況經裁判團依據田徑規則宣布競賽照常舉行，合併部分賽事項目縮短比賽時間，賽事於上午圓滿完成，為確保參賽選手權益，賽事檢錄區及休息區皆安排在室內場地，並提供吹風機設備與場地滿足選手更換衣物等需求。