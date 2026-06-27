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維護消費者權益 標準局：購買有貼附「檢驗標識」商品

經濟部標準局表示，將自7月1日起實施9項商品檢驗規定，新增列檢「30 kW以下電動車充電設備」、「20 kW以下電力轉換系統」、「20 kWh以下放置型鋰儲能裝置」、「1 kWh以上至20 kWh以下儲能用鋰電池組」、「捕蚊拍等7種充電式家用電器」及「拼接式軟質發泡地墊」等民生物品。另外，標準局也增列「汽車用輪胎」能效項目，並修正「卜特蘭水泥」及「木製板材類商品」檢驗規定，以確保消費者使用產品安全。標準局說明，考量「電動車充電設備」、「電力轉換系統」、「放置型鋰儲能裝置」及「儲能用鋰電池組」逐步進入住宅等場域，及電池效能提升並廣泛應用於「捕蚊拍等7種充電式家用電器」，將該等電器納入強制檢驗範圍，以國際接軌之國家標準進行檢驗，提升絕緣、熱穩定、電磁相容及阻燃等電氣防護能力，確保消費者於各類使用情境下之用電安全。另外，標準局為守護兒童健康，降低塑化劑、甲醯胺等化學物質接觸風險，亦將「拼接式軟質發泡地墊」納入強制檢驗範圍。自7月1日起，該等商品須完成檢驗程序及符合檢驗規定，始得進入市場銷售。全球減碳目標下，為確保「汽車用輪胎」之節能表現及行車舒適，增加慣性滑行噪音、濕地抓地力及滾動阻力等能源效率項目。而增列「卜特蘭水泥」氯離子檢驗項目，確保替代原料之導入不影響水泥穩定性；此外，為進一步提升檢驗效率，修正「木製板材類」商品檢驗標準及方式。標準局為維護消費者權益及安全，將持續蒐集新興產品之安全性等資訊，針對有安全疑慮之商品納入檢驗範圍，並滾動式檢討檢驗規定。同時呼籲廠商應依規定落實商品安全及標示正確性，以保障消費者權益。此外，提醒消費者選購相關商品時，應購買有貼附「商品檢驗標識」之商品，並由原廠指定之合格電器承裝業者評估安裝相關電器設備。