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山區道路濕滑 搜救一度受阻

今年4月底才重新開放的台中市和平區蝴蝶谷瀑布步道，今天（27日）下午3時許發生重大落石意外。一支15人登山團行經步道1.4公里處時，上方山壁疑因連日豪雨突然坍方，大量落石瞬間砸落，造成4人到院前死亡（OHCA）、1人受傷的重大山域事故。另有消息傳出，前交通部長蔡堆也在該登山團中，在意外發生後協助救援其他團員，相關訊息尚待警消進一步證實。台中市消防局表示，受連日豪雨影響，山區土石鬆動，今天下午3時13分接獲報案，指和平區蝴蝶谷瀑布步道1.4公里處發生山域事故，一支登山團疑遭落石擊中。消防局立即出動34名警義消，並會同中華民國山難搜救協會及林業署台中分署人員趕赴現場展開搜救。據了解，事故共造成5名登山客遭落石砸傷，其中2男2女被發現時已無生命徵象，另有1名70歲盧姓女子受傷後自行撤離。山搜人員下午4時03分自登山口起登，4時50分於0.7公里處接觸到受傷的盧女，並於5時18分抵達事故地點，確認4名傷者均已呈現OHCA狀態。和平警分局指出，事故現場地處偏遠，加上連日降雨導致山徑濕滑難行，第一線警力暫時無法深入最核心事故區域，目前由消防救護及特搜人員持續執行搜救作業，警方則於各登山口實施封鎖管制，避免民眾再度進入危險區域。此外，外傳前交通部長蔡堆也在該登山團中，意外發生時並未受傷，且第一時間投入協助救援其他受困團員。不過，截至目前為止，警消尚未證實相關身分資訊。由於事故地點地形崎嶇、山區通訊不佳，搜救工作進展困難。搜救人員清點團員名單時，疑似發現另有1名團員失聯，初步不排除遭坍落土石掩埋，目前正出動生命探測器及搜救犬持續搜索，全力釐清人員狀況。