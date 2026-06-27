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美國北卡羅來納州一名男子菲利普斯（Michael Phillips）自稱擁有世界上最小的陰莖，勃起後長度僅為0.38英寸（約0.96公分）。為了解決「小兄弟」的問題，菲利普斯在網路上發起募款，以便接受陰莖增大手術，目前已經成功募得超過1萬2000美元。綜合外媒報導，菲利普斯表示，因為陰莖太過短小，無法站著小便，也曾嘗試過幾次性行為，但都無法成功插入只能放棄，而他因此去求醫時才發現自己罹患罕見「小陰莖症」（micropenis）。菲利普斯說，雖然遭遇到譏諷，但他決定坦然以對，並在社群平台上分享自己的狀況。然而，菲利普斯坦言「這每天都帶給我沮喪和尷尬，尤其是在我旅行的時候，它嚴重影響了我的自信心和獨立性」。為了解決這個問題，菲利普斯決定在網路發起募款，懇請所有能夠理解他處境艱難的人們伸出援手，「雖然手術無法治癒我的小陰莖症，但它將極大地改善我的日常生活」。菲利普斯的募款目標為2.2萬美元，截至寫稿時間，已經募得超過1萬2000美元。