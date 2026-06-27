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藍綠互轟 「作秀」與「封殺產業」各執一詞

民進黨立委何欣純昨天為《國防自主無人載具採購特別條例》遭藍白封殺，在立法院議場向主持會議的立法院副院長江啟臣六度鞠躬。由於兩人分別代表藍綠角逐下屆台中市長，這場議場攻防迅速延燒至台中政壇，藍綠隔空交火，將「無人機」議題正式升高為台中市長選戰新戰場。台中市長盧秀燕下周即將與AIT合辦產業論壇，在此敏感時機，何欣純的「六度鞠躬」引發藍營強烈反擊。台中市議會國民黨團書記長李中發文批評，台中市民需要的是提升國際競爭力，而不是議場上的鞠躬演出。他質疑，民進黨政府近年頻繁透過特別條例規避《預算法》監督，大筆國家資源最終流向「綠友友」，無人機產業發展更不是靠一次鞠躬或缺乏完整配套的法案就能成功。國民黨市議員賴順仁也直言，何欣純的鞠躬「像極了鱷魚的眼淚」，並批評民進黨將無人機國家隊布局嘉義、智慧科技園區設在高雄、太空科技發展放在屏東，「台中到底得到什麼？」市議員劉士州則形容，一邊是選前鞠躬演戲，一邊是平時默默耕耘，並舉例江啟臣主動邀請AIT處長谷立言深入台中產業聚落，舉辦中部AI與機器人產業座談，積極促成台美合作，替台中產業尋找國際出路，「台中人看得很清楚，誰才是真正做事的人。」民進黨台中市議會黨團總召周永鴻則反擊，江啟臣辦公室搬出「議事中立」、「黨團共識」、「黨版條例」3套程序說法，企圖迴避社會質疑，但每一項理由都站不住腳，反而暴露江啟臣在台中高喊發展無人機產業，回到立法院卻切割政治責任的矛盾。周永鴻表示，江啟臣先前一再強調中央不能「重南輕中」，如今藍白聯手擋下的卻是攸關全台、不分北中南的無人機國防自主、產業供應鏈及長期訂單。他批評，明明是封殺全台產業發展的活水，卻硬要包裝成替台中爭取權益，「不是替台中發聲，而是把台中當成卸責的藉口」。民進黨市議員陳俞融也指出，藍白一次又一次封殺相關法案，直接衝擊企業投資信心，讓台灣錯失更多國際合作與市場商機，質疑「嘴巴說支持台中產業，投票卻站在產業的對立面」。市議員陳淑華則批評，盧秀燕執政7年多，始終未提出完整的無人機產業政策，而江啟臣放任藍白大砍無人機委製經費，才是真正說一套、做一套。